U&D, Gemma Galgani commenta l’addio tra Ida e Riccardo: "E’ successo anche a me con Giorgio"

Per l’ennesima volta Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono detti addio, questa volta pare per sempre. Una storia travagliata che non ha saputo superare le difficoltà che due vite così diverse potevano creare. La decisione ormai è stata presa e difficilmente potranno tornare sui loro passi, considerando le volte che hanno provato a rimettere insieme i cocci.

Sulle pagine della rivista “Uomini e Donne Magazine“, Gemma Galgani commenta questa ennesima fine e cerca di spiegare il suo punto di vista. Le sue dichiarazioni sono preziose per chi vuole capire meglio la situazione, visto e considerato la sua vicinanza con Ida Platano e l’amicizia che le lega ormai da tempo.

Uomini e Donne over, ecco le dichiarazioni di Gemma Galgani

Gemma ha le idee chiare e sostiene con convinzione che oltre all’incompatibilità di carattere, deve esserci dell’altro: “Sicuramente sono molto diversi. Se penso a Riccardo, mi viene in mente un uomo molto orgoglioso, ma questo in amore non si rivela mai essere un buon amico”. Ida invece per la Galgani è una donna che lavora da tutta una vita e in questo periodo le preoccupazioni che solitamente si hanno con una attività, sono state amplificate da questa nuova emergenza causata dal Coronavirus.

Poi ricorda la storia che lei ha avuto con Giorgio Manetti e non può fare a meno di paragonare le due situazioni: anche la sua storia con il gabbiano fiorentino è finita a causa della distanza, o per lo meno ha giocato un ruolo decisivo per mettere la parola fine. Sicuramente il fatto che Ida abiti a Brescia e Riccardo a Taranto non ha semplificato le cose.

In molti si aspettavano che la Galgani difendesse l’amica Ida con le unghie e con i denti, invece rimane in campo neutrale: “Non credo che in questa storia ci sia qualcuno da incolpare, anche perché non sono una persona che ama puntare il dito e quello che è successo davvero lo sanno soltanto loro due“, conclude con molta diplomazia.