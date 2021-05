U&D, Gemma Galgani attacca Tina e su Giorgio Manetti: "A lui piacevo così com’ero!"

La tensione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non si allenta mai e le due donne non perdono occasione per lanciarsi delle frecciatine velenose sia dentro che fuori dallo studio di “Uomini e Donne“. In questi giorni, la Galgani ha rilasciato un’intervista sul settimanale “Nuovo Tv” e ha risposto alle insinuazioni della bionda opinionista circa la sua passata relazione con Giorgio Manetti.

La Cipollari aveva dichiarato, infatti, che la conoscenza con Giorgio Manetti ha provocato un grande cambiamento in Gemma, sia per l’aspetto fisico che per il modo di porsi nelle sue future conoscenze. La dama torinese non si è trovata per nulla d’accordo con le parole della sua storica nemica e ha ribattuto decisa: “Tina cara, sappi che non mi sono mai sentita il brutto anatroccolo!”.

Gemma Galgani risponde alle accuse di Tina Cipollari

Tiene poi a sottolineare che a Giorgio lei è sempre piaciuta esattamente com’era, sia a livello fisico che mentale, quindi non avrebbe avuto nessun bisogno di trasformare la sua immagine o il suo modo di essere: “Senza contare che a lui piacevo esattamente per com’ero (mentalmente e anche fisicamente)“.

Precisa inoltre che i cambiamenti estetici degli ultimi anni (ricordiamo infatti che la Galgani si è sottoposta a un intervento di lifting facciale e a un miglioramento del suo sorriso) sono scaturiti solo dalla sua voglia di prendersi cura di sé, come lei stessa dichiara: “Per il desiderio di coccolarmi con una ritrovata freschezza”.

Infine, arriva l’affondo per la Cipollari. Gemma afferma di trovare sgradevole il giudicare una persona solo per l’aspetto fisico e di mettere sempre in evidenza i difetti: “Soprattutto da chi non ne è privo“, conclude stizzita la Galgani. Insomma sembra proprio che il discorso tra le due donne sia ancora del tutto aperto, anche se siamo quasi sicuri che nessuna delle due si sposterà dalle proprie opinioni personali.