U&D, Gemma Galgani attacca Katia Ricciarelli: "Le ho voluto molto bene"

Nel corso di questi anni, la dama Gemma Galgani ha rivelato di aver stretto un bel legame, in passato, con la cantante Katia Ricciarelli. Tuttavia, l’ex moglie di Pippo Baudo è stata sempre diffidente nei confronti del volto storico di Uomini e Donne, dichiarando di non averla mai conosciuta in passato.

Una smentita è arrivata nel 2016: nel poco fortunato “Selfie – Le cose cambiano”, condotto da Simona Ventura, il soprano Katia Ricciarelli ha avuto un ruolo molto importante diventando uno dei mentori insieme a Stefano De Martino e il pallavolista Ivan Zaytsev. In quella circostanza, la cantante smentì completamente di una presunta amicizia con Gemma Galgani.

Le nuove dichiarazioni di Gemma Galgani

Di questa presunta amicizia tra l’ex fidanzata di Giorgio Manetti e Katia Ricciarelli se ne è parlato durante l’ultimo numero di “Uomini e Donne magazine“, la rivista ufficiale della trasmissione: “Le ho voluto molto bene. A Selfie ha dichiarato di non conoscermi, ma le foto dicono tutt’altro. Io la conosco bene, ho vissuto bei momenti, sono stata a casa sua a Spoleto, con sua mamma, siamo state al Teatro Regio”.

La dama successivamente aggiunge di conoscere anche alcuni segreti di Katia Ricciarelli, ma per suo rispetto non vuole svelare nulla: “Forse ha preferito essere diffidente, ma non ha capito che io, le confidenze che mi ha fatto in quel periodo, ma non le direi mai a nessuno”.

Grazie al suo lavoro, Gemma Galgani ha svelato di aver stretto molte amicizie con i più grandi artisti degli anni ’60 e ’70. Oltre ad aver avuto una storia d’amore con l’indimenticato Walter Chiari, ammette di essere stata una buona amica anche di Vittorio Gassman. Al momento, invece, non conosciamo la verità su una presunta amicizia tra Gemma e Katia, ma non va esclusa una nuova risposta della cantante nei prossimi giorni.