U&D, Gemma Galgani all’attacco contro Tina Cipollari: "Blatera a briglie sciolte e privilegia le urla"

A “Uomini e Donne“, protagonista assoluto è lo scontro continuo tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Tra le due donne, la rivalità è palese, non fanno altro che litigare e ogni occasione è buona per dirsene di ogni. La Cipollari è sempre lì pronta a criticare ogni gesto, comportamento o decisione della Galgani ed ecco che lo scontro trash subito divampa.

Tina non ha mandato giù il fatto che Gemma abbia accettato la corte di Nicola Vivarelli, un ragazzo di 44 anni più giovane di lei; così come non ha gradito per niente la decisione della dama torinese di ricorrere alla chirurgia plastica. Difatti questa nuova edizione del talk show, ha preso il via con la Galgani che ha annunciato di essersi fatta il lifting e Tina che non ha fatto altro che attaccarla e prenderla in giro per questo.

Intervistata dal magazine di “Uomini e Donne”, la dama torinese ha parlato della sua scelta di rifarsi il volto e soprattutto ha lanciato una nuova stoccata alla sua nemica dichiarata: Tina Cipollari. “Ormai blatera a briglie sciolte e privilegia le urla. Non ha mostrato nessun tipo di comprensione e complicità. Mi ha accusato per anni di essere un ritocco vivente e ora non parlerà più a vanvera. Vedrà che c’è speranza per tutti e forse anche lei avrà bisogno di un aiutino“, ha dichiarato la Galgani.

Chissà che la Cipollari non abbia intenzione di replicare a Gemma. Difatti in trasmissione ciò accade di frequente e sicuramente all’opinionista non farà piacere leggere le parole pronunciate dalla dama torinese. Nel mentre Tina, ha riportato in studio la famosa ‘mummia’, scherzando ancora una volta sulla scelta della Galgani di ricorrere alla chirurgia estetica.

La dama ha inoltre confessato di essersi rivolta al chirurgo plastico perché aveva necessità di sentirsi bene con se stessa e nell’approccio con gli uomini. Si è detta soddisfatta del risultato ottenuto e ha ammesso di aver ritrovato un po’ di autostima. Nel mentre, Gemma ha interrotto la frequentazione con il giovane Sirius e si è lanciata nella conoscenza con il cavaliere Paolo.