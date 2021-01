U&D, Gemma Galgani al centro di critiche. Maurizio Costanzo interviene: "E’ un esempio per tutti"

Gemma Galgani negli anni è diventata il fulcro di “Uomini e Donne“. Con il passare delle edizioni le sue vicissitudini amorose hanno preso il sopravvento e, complice anche gli eterni scontri con l’opinionista Tina Cipollari, si può affermare tranquillamente che la dama torinese sia diventata l’assoluta protagonista del trono over.

Questa esposizione però non le ha restituito solo molta popolarità, infatti come spesso accade non sono mancate aspre polemiche e critiche per alcuni suoi atteggiamenti ritenuti inopportuni e troppo sopra le righe. La Galgani non si è mai tirata indietro, anzi con il passare degli anni ha saputo mettersi in gioco sempre di più, non curandosi di ciò che parte del pubblico le rimproverava.

Maurizio Costanzo difende Gemma Galgani

In queste ore, sul settimanale “Nuovo” dove Maurizio Costanzo cura una rubrica tutta sua in cui è stata pubblicata una e-mail di una lettrice che sembra non approvare il comportamento della dama: “Una signora di settant’anni non può fare cose simili…”, ha sbottato la signora evidentemente infastidita dalle ultime performance della Galgani.

Ma questo sfogo non ha trovato l’appoggio del marito di Maria De Filippi, anzi Costanzo difende a spada tratta Gemma con parole che non lasciano spazio alle interpretazioni: “Secondo me è un esempio per tutti…”, ha risposto serafico per poi aggiungere: “Legittimamente decide lei come apparire e comportarsi in Televisione…” aggiungendo inoltre che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante in una trasmissione televisiva grazie proprio alla sua personalità che le ha consentito di emergere e farsi amare da un’importante fetta di pubblico.

Costanzo conclude il suo intervento mettendo in risalto il fatto che la Galgani rappresenta in pieno il vero spirito di “Uomini e Donne”, e cioè quello di dare la possibilità ai vari cavalieri e alle varie dame di rimettersi in gioco e ritrovare l’entusiasmo di affrontare un nuovo percorso di vita.