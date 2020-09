U&D, Gemma fa il lifting e Karina Cascella l’asfalta: "Dovrebbe imparare a stare da sola"

Gemma Galgani ha fatto il lifting. E’ questa la super novità della prima puntata di “Uomini e Donne” di questa nuova stagione, prima puntata che però non è ancora andata in onda. E’ grazie alle anticipazioni emerse che si è appreso del ritocchino estetico fatto dalla Galgani e nonostante nessuno abbia ancora visto i risultati, già fa discutere e non poco.

Ricordiamo che la dama torinese ha 70 anni e di certo questa è stata la motivazione alla base degli attacchi. Per un po’ Gemma era sparita dalla circolazione, per tutta l’estate non aveva fornito alcun indizio e mentre tutti erano in trepidante attesa di scoprire la sua verità sulla fine della relazione con il giovane Nicola, la Galgani era in una clinica romana a ritoccarsi il viso.

Ebbene, dopo aver rivelato il motivo della sua assenza, sono iniziate a piovere critiche su critiche ad indirizzo di Gemma. Il suo lifting fa discutere. I risultati non sono ancora stati mostrati, ma già hanno fatto storcere il naso a molti. Un duro attacco ai danni di Gemma è arrivato da Karina Cascella, ex opinionista proprio di “Uomini e Donne” e oggi impegnata nelle stesse vesti, nei salotti di Barbara D’Urso.

Rispondendo ad alcune domande dei followers, attraverso delle Instagram stories, la Cascella ha risposto al quesito “Cosa pensi del lifting di Gemma“, nel seguente modo: “Penso che dovrebbe cominciare a rendersi conto di essere una signora di 70 anni, cercarsi dunque un compagno adatto alla sua età e nel caso magari anche imparare a stare da sola, che non sarebbe poi così male visti i risultati raggiunti fino ad oggi“.

Insomma, Karina di certo non le ha mandate a dire e ha letteralmente asfaltato la Galgani. L’opinionista ha invitato la dama torinese a prendere consapevolezza dei suoi anni e soprattutto ad imparare a stare da sola, dato che i risultati ottenuti fino ad ora non sono stati proprio dei migliori. Indubbiamente Gemma negli anni ha cambiato molto di se stessa, dall’abbigliamento all’aspetto fisico e adesso ha voluto effettuare un passo ulteriore, ritoccandosi il viso e cercando magari di mostrare quella giovane età che non è anagrafica ma che sente di avere.