U&D, Gemma e quella domanda scomoda su Nicola: la reazione della Galgani

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono finiti nell’occhio del ciclone. Ma d’altronde non poteva essere altrimenti e soprattutto il ragazzo doveva saperlo quando ha deciso di corteggiare la Galgani a “Uomini e Donne” e a quanto pare, più che saperlo lo ha premeditato. Ebbene si, Nicola stando al pensiero di molti, avrebbe avvicinato la dama torinese solo per notorietà e i 44 anni di differenza tra i due, sono un ottimo biglietto da visita a supporto di tale tesi.

Da quando “Uomini e Donne” è in pausa estiva, Gemma e Nicola hanno ammesso di volersi conoscere anche lontano dalle telecamere, ma dopo una breve parentesi a Roma, dove i due sono stati immortalati a passeggio, non si è più avuto traccia della Galgani e Vivarelli insieme e soprattutto anche sui social tutto tace, per la precisione ognuno segue la propria strada ignorando completamente l’altro.

A nulla sono valse le flebili smentite di Vivarelli o le interviste di coppia che hanno fatto, nelle quali ammettevano di stare ancora insieme. La verità è che Sirius e la Galgani si ignorano e un’ulteriore indizio proviene proprio da Gemma. La dama torinese, ha postato sul suo profilo Instagram un post nel quale utilizza dolci parole riguardo l’amicizia e un utente ha commentato chiedendole come andasse in amore.

Ciò che ha sorpreso è stata la reazione della Galgani, la quale ha risposto con un secco “Buonanotte“. Indubbiamente l’asserzione di Gemma può lasciare ampio spazio all’interpretazione, perché da un lato può voler dire che tra lei e Nicola le cose non sono andate per il verso giusto, ma dall’altro può anche voler dire che la dama torinese è ormai stufa delle tantissime critiche ricevute e preferisce tacere sull’argomento, non alimentando altro gossip.

Sicuramente, la risposta di Gemma potrebbe essere stata interpretata come una forma di scortesia da parte della dama, perché non si risponde ad una domanda ignorandola, ma diverse possono essere le motivazioni alla base di ciò. Sotto al post in questione però, sono arrivati anche gli ennesimi commenti negativi, come quello di una tal Mariella che ha fatto notare a Gemma che mentre lei è a “nanna“, Nicola è a “divertirsi“.

A tale commento la Galgani non si è tirata indietro dal rispondere, asserendo: “Che commovente!“. Indubbiamente Gemma è apparsa adirata, ma d’altronde le polemiche di queste settimane sono state davvero tante. C’è però da dire anche che quando si decide di frequentare un ragazzo di 44 anni più giovane e lo si fa in televisione, è normale essere al centro di attacchi e critiche.