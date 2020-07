U&D, Gemma e Nicola ancora insieme tra rinunce e lontananza

Il gossip dell’estate è senza dubbio quello composto dal triangolo Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Da quando è uscita fuori la notizia che il ballerino e la conduttrice tv sarebbero amanti segreti, l’altra storia che ha alimentato per diverse settimane le pagine di cronaca rosa, è passata un pò in sordina, ovvero la frequentazione tra la 70enne dama del trono over di “Uomini e Donne“, Gemma Galgani e il 26enne Nicola Vivarelli.

Nonostante chi si occupa di gossip fosse impegnato con la liaison De Martino- Marcuzzi, un occhio veniva comunque lanciato alla coppia Galgani – Vivarelli e diverse voci li vedevano lontano l’uno dall’altra, con Gemma che non ha voluto proseguire la conoscenza con Nicola perché non vedeva un futuro. I due dopo un paio di giorni trascorsi insieme a Roma, ad inizio giugno, non sono più apparsi insieme e anche via social i segnali erano tutt’altro che confortanti.

Le voci di crisi si sono susseguite, d’altronde nessuno ha mai visto di buon occhio questa frequentazione, la differenza di età è troppa. Adesso però ci hanno pensato i diretti interessati a fare chiarezza, i quali attraverso un’intervista rilasciata alla rivista “Uomini e Donne Magazine“, hanno spiegato come stanno le cose tra loro, smentendo di fatto l’allontanamento presunto.

La dama torinese ha ammesso di non aver cambiato idea, circa la conoscenza con Nicola ed è convinta degli aspetti positivi della cosa. I due continuano a sentirsi, cercando di viversi nel quotidiano e lontani dalle telecamere. Dopo i giorni trascorsi a Roma non si sono più rivisti, ma assicurano che si sentono spesso e addirittura Vivarelli afferma che la Galgani gli manca.

Gemma non parla di amore, ma si dice comunque convinta di voler proseguire e così i due hanno di fatto smentito la crisi. La coppia ha poi parlato dei progetti a cui hanno dovuto rinunciare per il momento, uno fra tutti il famoso viaggio a Santorini che durante una delle puntate di “Uomini e Donne”, Nicola aveva promesso alla Galgani.

I due vivono in due città diverse e mentre il viaggio in Grecia è stato rimandato perché Sirius è fermo con il lavoro da diversi mesi, Gemma si è detta preoccupata per la situazione Coronavirus che ancora vige in Italia e dunque non riesce a viversi un’estate come le altre. Per tutti questi motivi, i due piccioncini hanno rimandato i loro progetti.

Insomma, la voglia di stare insieme è tanta, da parte di entrambi, stando alle loro parole. Nicola si è detto dispiaciuto per tutta questa situazione, ma assicura che trascorre molto tempo al telefono con la dama torinese. Gemma dal canto suo assicura che potrebbero esserci altri incontri con Vivarelli, d’altronde l’estate è appena iniziata.