U&D, Gemma e Giovanna spiazzano: "Stiamo preparando una sorpresa per voi"

Gemma Galgani e Giovanna Abate, hanno in comune la partecipazione a “Uomini e Donne“, con la prima che ormai è presenza fissa e costante da 10 anni a questa parte, come dama del trono over e la seconda che è stata una delle protagoniste in questa turbolenta stagione, vestendo dapprima i panni di corteggiatrice di Giulio Raselli e poi quelli di tronista.

Quando la trasmissione è stata sospesa a causa della pandemia da Coronavirus, Maria De Filippi e la sua redazione hanno fatto di tutto per tornare in onda e seppur con estrema difficoltà, ci sono riusciti dando vita ad una formula inedita basata sulla conoscenza attraverso la chat. Le protagoniste di questa modalità, sono state proprio Gemma e Giovanna, le quali hanno conosciuto rispettivamente Sirius, alias Nicola Vivarelli e Alchimista, alias Davide Basolo.

Il legame tra la Galgani e la Abate è nato e si è rafforzato in un momento difficile e delicato e così le due sono diventate addirittura amiche. Forte del sentimento che le lega, presto torneranno insieme con una nuova sorpresa. E’ stata Giovanna, a rivelare ai fan cosa accadrà, difatti l’ex tronista proprio in queste ultime ore è tornata sui social e ha annunciato che presto la rivedremo insieme alla dama torinese.

Le parole della Abate sono state eloquenti: “Vi faccio vedere anche un’amica speciale. La mia Gemmi, ciao amore. Presente, passato e futuro. Cosa stiamo facendo? Stiamo preparando una sorpresa per voi. Non possiamo dire tanto, vi dico solo che c’entra Uomini e Donne magazine. Prossimamente troverete un qualcosina fatto da noi lì ma non possiamo dire nient’altro“.

Nessuna anticipazione è emersa in merito al progetto a cui fa riferimento Giovanna, ma come la stessa tronista ha ammesso, includendo il magazine di “Uomini e Donne”, potrebbe trattarsi di qualche rubrica, magari sull’amore, che le due cureranno insieme. D’altronde entrambe sono seguitissime ed essendoci una forte differenza generazionale in termini anagrafici, potrebbero soddisfare qualsiasi fascia d’età. Non resta che attendere nuovi sviluppi.