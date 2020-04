U&D, frecciatina di Gemma a indirizzo di Tina: "Non riesce a fare a meno di me"

Tina e Gemma, le due donne proprio non si sopportano e non perdono occasione per manifestarlo. Le due protagoniste indiscusse di “Uomini e Donne“, opinionista Tina, dama del trono over Gemma, litigano continuamente senza essere in grado di avere un dialogo. Spesso danno vita a siparietti trash in trasmissione e anche sui giornali e sui social si attaccano a vicenda.

Le due donne si accusano di falsità, di essere gelosa l’una dell’altra e spesso le puntate del trono over di “Uomini e Donne” girano intorno a loro. Anche la nuova formula del talk show dei sentimenti, le vede protagoniste, difatti dopo una pausa di circa un mese a causa del Coronavirus, “Uomini e Donne” è tornato in onda e Gemma si sta lasciando corteggiare da nuovi cavalieri che le scrivono parole dolci e Tina è lì pronta per attaccarla.

La dama torinese però qualche sassolino dalla scarpa lo ha tolto e attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, si è lasciata andare a confessioni sul conto della Cipollari. Le parole della Galgani sono state molto forti e decise: “Tina? Non è un problema. Io nemmeno la vedo. Sento la sua voce come un ronzio. Indossa una mascherina con sopra la mia faccia. È evidente che non riesce a fare a meno di me“.

Gemma ha proseguito il suo racconto confessando quanto Tina in realtà non esprima mai una parolina dolce nei suoi riguardi e ha poi aggiunto che al contrario, adora molto l’altro opinionista, Gianni Sperti. La Galgani inoltre si è augurata che questi giorni difficili, di quarantena, possano far riflettere Tina e portarla ad intenerirsi un po’, ma dalle prime puntate viste della nuova formula di “Uomini e Donne”, si è ampiamente intuito che le cose non vanno proprio così.

E proprio a proposito del nuovo format del talk show, la Galgani si è detta pronta a tutto e di non essere preoccupata nel ricevere eventuali brutte sorprese: “Sono pronta ad andare oltre l’aspetto fisico, se il cuore batte“. Insomma non resta che attendere e vedere come andranno le cose e perché no, questa potrebbe essere la volta buona per Gemma.