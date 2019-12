"U&D", Francesco Sole riceve una dichiarazione da Giulia Cavaglià: "Ti amo, Gabri!"

Una storia d’amore nata quasi per caso, senza alcun annuncio particolare, Quella tra l’ex tronista Giulia Cavaglià, e la famosa web star Francesco Sole. Prima che sbocciasse l’amore tra i due, Giulia ha avuto non poche delusioni d’amore ed un passato burrascoso, durante la sua permanenza, in qualità di tronista a “Uomini e Donne“.

Infatti Giulia ebbe la sua prima delusione da Lorenzo Riccardi, che preferì all’epoca Claudia Dionigi; in seguito una relazione amorosa con Manuel Galiano, in poco tempo terminata e naufragata nel peggiore dei modi. Oggi Giulia sembra una donna felice e soddisfatta della sua scelta di Francesco Sole, i due infatti sembrano molto felici insieme.

Come succitato, i rumors su una piccola relazione in stato embrionale, tra Sole e Cavaglià, erano nati già all’inizio della scorsa estate, ma i due avevano prontamente smentito in pubblico, affermando che la loro frequentazione era dettata semplicemente da impegni lavorativi in comune che costringevano i due a vedersi spesso.

In poco tempo però quei dubbi da parte dei fan sono divenute delle certezze, infatti da poco i due ragazzi hanno ufficializzato la loro relazione; i due infatti sembrano più affiatati che mai, complice la novità della storia, tanto che la ragazza ha anche fatto una dedica molto commovente al suo nuovo ragazzo.

La ragazza infatti scrive: “Riesci ad ascoltarmi e a farmi sentire migliore di ciò che sono, mi sproni sempre e stai con me anche quando io stessa non mi sopporto e forse non te lo dico abbastanza ma penso di amarti, di quel sentimento che ti prende la gola e arriva fino alla pancia. Ti amo Gabri. Davvero“, aggiungendo inoltre che grazie alla sua presenza si sente davvero una persona completa, e felice. Una dedica che sicuramente avrà colpito il cuore di Francesco, e questo contribuirà a consolidare il loro rapporto nel migliore dei modi.