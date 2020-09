U&D, fiori d’arancio per un protagonista del trono gay: la proposta è spettacolare

Tutti ricorderanno i due troni speciali, passati alla storia di “Uomini e Donne” per essere troni gay. Nel 2015 prima e nel 2016 poi, Maria De Filippi diede vita ad un nuovo esperimento che si mostrò essere azzeccato e vincente. In un’Italia divisa in due sulla questiona dell’omosessualità, dove l’omofobia è ancora un sentimento radicato, il sessismo palesato e i diritti gay, portati avanti dagli attivisti, ignorati, Queen Mary decise di dare una svolta alla televisione italiana.

Il primo tronista gay della storia è stato Claudio Sona, l’anno successivo il suo erede fu Alex Migliorini. Entrambi scelsero il loro corteggiatore preferito (Mario Serpa fu la scelta di Claudio e Alessandro D’Amico la scelta di Alex), ma in tutti e due i casi le storie non sono andate a buon fine. Tutti i protagonisti però hanno oggi voltato pagine e nello specifico Alex è felicemente fidanzato.

Proprio il compagno di Migliorini gli ha fatto una sorpresa davvero speciale che lo ha lasciato senza parole. Complice la cornice mozzafiato del lago di Braies, il fidanzato di Alex si è inginocchiato, ha tirato fuori l’anello dalla tasca e lo ha posto all’ex tronista chiedendogli di sposarlo. La notizia è stata resa nota sui social e Migliorni ha ammesso di avergli detto sì.

La storia tra Alex e il suo compagno prosegue da più di un anno e adesso sono pronti per compiere il grande passo. Tra i tanti commenti di congratulazioni e felicitazioni, sono arrivati anche quelli di ex ‘colleghi’ che come Alex hanno partecipato a “Uomini e Donne”. L’ex tronista Sabrina Ghio ha fatto gli auguri alla coppia, mentre l’altro tronista gay della storia, Claudio Sona ha lasciato un cuore.

Anche Alessandro, scelta ed ex compagno di Alex ha commentato la lieta notizia. D’Amico ha pubblicato una serie di cuori, segno questo che i rapporti tra lui e Alex sono oggi migliorati. Difatti, quando i due si sono lasciati lo hanno fatto non senza polemiche. Dunque, Alex e il suo compagno convoleranno presto a nozze e chissà se Maria De Filippi e tutta la sua redazione parteciperanno all’evento.