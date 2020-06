U&D, ex partecipante attacca Nicola Vivarelli: caos su Instagram

Sono la coppia del momento, nonostante le critiche, gli attacchi e le maldicenze, nel bene o nel male non si fa altro che parlare di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Nonostante questa stagione di “Uomini e Donne” sia terminata per concedersi una lunga pausa estiva, difatti la trasmissione tornerà a settembre, la coppia composta da Gemma e Nicola, che hanno 44 anni di differenza, tiene banco tra il gossip e la cronaca rosa.

Si è alla ricerca di un segnale social, interviste, si vocifera di una loro partecipazione a “Temptation Island“, tanto per non farsi mancare nulla, ed ecco che la curiosità cresce giorno dopo giorno. Indubbiamente questa è la conoscenza più anomala che si sia mai vista in trasmissione, Vivarelli è stato accusato di essere felicemente fidanzato e d’accordo con la ragazza e la madre, quest’ultima è intervenuta, mettendoci la faccia, smentendo seccata le accuse e mostrandosi felice per la frequentazione tra il figlio e Gemma. Nicola, dal canto suo ha sempre mostrato interesse e rispetto verso la Galgani.

La loro conoscenza prosegue anche senza le telecamere, così come gli insulti e le offese e dal profilo Instagram di Nicola è emerso un commento davvero piccante, indirizzato proprio a lui, da parte di un ex partecipante di “Uomini e Donne”. Per la precisione, si tratta di Alfonso, il signore di Caserta che nelle ultime puntate era arrivato in trasmissione per corteggiare Gemma, ma la Galgani lo aveva rifiutato per concentrarsi solo su Nicola.

Durante la puntata, il signor Alfonso aveva sfidato Vivarelli e quest’ultimo, visibilmente imbarazzato, aveva rifiutato chiedendo alla De Filippi se poteva tornare al suo posto. Alfonso però si è rifatto vivo e sotto una foto di Nicola, postata dal giovane Vivarelli su Instagram, ha commentato: “Grande Nicola, l’uomo che non mi ha voluto sfidare…. per amore di Gemma“.

Il cavaliere sfidò Vivareli per conquistare il cuore della dama torinese e a distanza di qualche settimana, ha ribadito la sua volontà anche sul profilo Instagram di Sirius. Inutile dirlo, i commenti negativi ad indirizzo di Alfonso sono stati tantissimi e le critiche sono cresciute a macchia d’olio. C’è stato però anche chi gli ha fatto notare che, in realtà se Gemma non lo ha voluto è solo perché ha perso la testa per un ragazzino che potrebbe essere suo nipote. Insomma non sono nemmeno mancate, le solite critiche ad indirizzo della Galgani.