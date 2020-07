U&D, Enzo Capo presenta la nuova fidanzata, Pamela Barretta appartiene al passato

Enzo Capo e Pamela Barretta, si sono conosciuti e innamorati nello studio di “Uomini e Donne“. Entrambi facevano parte del trono over e quando sono stati sicuri del loro sentimento, hanno abbandonato insieme la trasmissione. Dopo aver vissuto una storia d’amore durata qualche mese, Enzo e Pamela hanno annunciato la rottura, non senza esclusione di colpi.

I due sono tornati a “Uomini e Donne” e lì non hanno fatto altro che litigare, lanciandosi accuse reciproche. Tra i due, chi è rimasto sempre irremovibile sulla possibilità di poter fare un passo verso l’altra persona, cercando di dare una nuova possibilità al rapporto, è stato Enzo. Capo ha sempre mostrato freddezza e distacco nei riguardi di Pamela, la quale una nuova possibilità alla storia l’avrebbe data.

Oggi, mentre la Barretta appare single e si rilassa al mare con le amiche, Enzo ha comunicato ai suoi followers di essersi fidanzato. L’ex cavaliere, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram che lo ritrae avvinghiato ad una donna in piscina. Si tratta di Lucrezia Vaccaro, 34 anni e madre, che pare abbia fatto breccia nel cuore di Capo.

Dopo l’ufficializzazione della frequentazione da parte di Enzo, la polemica social è divampata e in molti hanno dato credito alla versione di Pamela, ovvero che tra lei e Capo la relazione è finita perché lui aveva un’altra donna. Per lo più gli utenti hanno dato ragione alla Barretta, la quale non ha ancora proferito parola in merito a tale faccenda.

Difatti Pamela, che è sempre molto attiva sui social, non ha commentato la storia tra il suo ex Enzo e Lucrezia Vaccaro. E’ probabile che la dama abbia preferito la via del silenzio, oppure al momento la priorità è difendere la propria persona dagli attacchi ricevuti in merito al ricorso alla chirurgia estetica. Conoscendo il carattere esplosivo di Pamela, la sensazione è che prima o poi interverrà per dire la sua su questa storia.