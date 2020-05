U&D, Enzo Capo fotografato con un’altra donna: "Mi ritengo single"

Si continua a parlare di Enzo Capo, dopo il suo rapporto alquanto tormentato con Pamela Barretta; sembra che i due siano alla fine giunti al capolinea. Proprio di recente infatti alcuni paparazzi hanno avuto modo di scattare alcune foto al partecipante del famoso dating show “Uomini e Donne” mentre era in compagnia di un’altra donna.

Questo comportamento ha letteralmente diviso il pubblico in due, tra chi ha difeso l’uomo e chi invece lo ha criticato aspramente per il suo comportamento poco serio; ma questa volta il diretto interessato si difende sui social. Enzo infatti afferma che si ritiene in uno stato sentimentale di single da ormai metà aprile, quando Pamela, dopo la loro ultima sfuriata, lo ha mandato a quel paese, chiaro messaggio, secondo Enzo, che la storia tra i due fosse finita.

Enzo infatti rimarca il fatto che in fin dei conti non ha fatto nulla di male, ha solo incontrato una donna con l’intento di prendere un bicchiere di vino insieme e frequentare altre persone che non siano Pamela; a più riprese infatti l’uomo dichiara di non sentirsi in torto, ma di essersi comunque comportato bene nei riguardi di Pamela.

Infatti Capo afferma in tutta tranquillità e senza peli sulla lingua: “Oggi, sono liberissimo di fare quello che voglio o pretendete che mi chiuda a casa a piangere tutta l’estate? […] Anche oggi ero al bar con una persona. Mi avete fotografato, mi avete taggato. E quindi? […] Non ho nulla da nascondere“.

Infine Enzo spiega, a chi gli ha chiesto se questo famoso bicchiere di vino ha avuto modo di prenderlo con questa donna, e spiega: “No ragazzi, neanche il bicchiere di vino. Perché era solo una trappola, un’altra trappola. Ma peggio per lei se il bicchiere di vino non se lo è preso e ha preferito solo mandare la conversazione a lei“.