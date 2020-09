U&D, Enzo Capo abbandona la trasmissione per tornare dalla sua ex. Il duro attacco di Pamela: "Che squallore"

La nuova stagione di “Uomini e Donne” ripartirà lunedì 7 settembre, su Canale 5. Tra vecchie e nuove conoscenze, chi ha animato lo studio del talk show dei sentimenti, almeno nella prima puntata, sono stati Enzo Capo e Pamela Barretta. Dalle anticipazioni emerse, i due ormai ex sono tornati e hanno ripreso da dove avevano interrotto: facendosi la guerra.

Pamela e Enzo hanno pesantemente litigato, accusandosi a vicenda e facendo volare parole grosse. Lei lo ha accusato di frequentare le 18enni, mentre lui l’ha tacciata di essere una pazza. Nello specifico, la Barretta ha rimarcato la storia che durante l’estate Enzo avrebbe avuto con una certa Lucrezia di Stoccarda, storia che a detta di Capo sarebbe finita proprio a causa di Pamela.

Al termine della discussione, Enzo avrebbe chiesto e ottenuto di rimanere in trasmissione in quanto single. Adesso però, dalle storie Instagram di Amedeo Venza, si apprende che Capo ha lasciato la trasmissione proprio per tornare dalla sua ex Lucrezia. “Enzo Capo scappa dal programma e raggiunge la sua “ex” a Stoccarda…e la pazza era PAMELA! A me viene da ridere“, si legge dalle stories di Venza.

Nel mentre, Capo ha scritto sul proprio profilo Instagram: “L’amore vince sempre“. Tutto ciò ha portato all’ennesima reazione da parte della Barretta, la quale si è ancora una volta scatenata contro il suo ex. Pamela ha lanciato una velenosa frecciata ad indirizzo di Enzo: “L’amore vince su tutto, gli inciuci, le bugie e i piani per prendere tutti per i fondelli no però“.

La dama non ha fatto il nome di Capo, ma che il riferimento fosse per lui è ormai chiaro a tutti. La donna ha poi proseguito il suo sfogo al vetriolo: “Far passare la propria donna per cornuta pur di fare televisione. Peggio ancora è lei che ci sta a queste cose. Squallore! Mi spiace averti rovinato i piani“. La situazione diventa sempre più ingarbugliata e tra accuse e frecciatine, solo con la messa in onda di “Uomini e Donne” scopriremo se Enzo ha davvero lasciato la trasmissione per tornare dalla sua Lucrezia.