U&D, Elisabetta e Luca si sono detti addio: il duro sfogo via social

Nella scorsa edizione di “Uomini e Donne”, la storia tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli aveva tenuto banco e appassionato i fan del dating show di Maria De Filippi. Un rapporto tormentato il loro a causa della reticenza di Luca ad iniziare una frequentazione seria con la ragazza.

Nelle ultime puntate del programma, sembrava proprio che tra i due tutto si fosse concluso, anche se il cavaliere non riusciva ad allontanarsi definitivamente da Elisabetta e per questo era stato duramente attaccato dagli opinionisti Tina e Gianni che lo accusavano senza sosta di illudere la ragazza chiaramente innamorata di lui.

Con l’inizio dell’estate è arrivata la notizia di un ripensamento e infatti Luca e Elisabetta sono apparsi sui vari social sorridenti e felici. Molti fan hanno però accolto la notizia storcendo il naso, convinti che questa unione non sarebbe durata poi molto e infatti così è stato.

Uomini e Donne, il duro sfogo di Elisabetta Simone

Proprio in queste ore, la Simone ha voluto spiegare i motivi del loro addio con un duro sfogo che ha confermato ancora una volta i vecchi problemi tra loro: “Quando ti accorgi che l’altra persona è concentrata solo sulla propria vita perfetta, all’interno di essa nessuno può entrarci perché occupa da sola già tutto lo spazio” spiega Elisabetta con una sorta di rassegnazione.

Sembra quindi che l’ostacolo più grande tra loro che ha impedito di far continuare la loro storia, sia ancora quella sorta di egoismo ed egocentrismo di Luca che in più riprese era stato messo in evidenza anche nello studio di Canale 5. Il cavaliere infatti sembrava pensare soprattutto a se stesso, a costo anche di far soffrire Elisabetta che, molto presa da lui, ogni volta credeva ai suoi ripensamenti e alla sua gelosia.

“Ci sono donne che ci mettono tutte le energie, l’anima e tutto il cuore… Sono donne abituate a lottare perché la vita non sempre è stata generosa e lottano per quell’amore forte, vanno contro tutto e contro tutti perché ci credono. Non sono illuse, forse sono state illuse a crederci. E allora realizzi e dici: basta” conclude la Simone, consapevole del suo amore, ma anche del fatto che si debba arrivare prima o poi a guardare in faccia la realtà. Le nuove registrazioni di “Uomini e Donne” sono iniziate e vedremo se i due cavalieri saranno invitati in studio per raccontare meglio i fatti e decidere, magari, di rimettersi in gioco.