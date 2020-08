U&D, è guerra tra Pamela Barretta e Tina Cipollari. La dama smaschera l’opinionista

Le prime due puntate della nuova stagione di “Uomini e Donne”, sono state registrate e già ne sono successe di tutti i colori. Tina è stata la protagonista di uno scontro infuocato e no, questa volta Gemma non c’entra. Andando con ordine, tra gli ospiti in studio vi erano anche Enzo e Pamela e proprio la Barretta, ha pesantemente litigato con l’opinionista.

La dama e Capo, sono stati invitati per un confronto dato che la loro storia d’amore è terminata in malo modo. Una volta in studio, i due ex se ne sono detti di tutti i colori, tra accuse reciproche e parole forti. Lei lo ha accusato di frequentare le 18enni, mentre lui le ha dato della pazza. Secondo Pamela, Enzo non avrebbe dovuto presenziare a “Uomini e Donne” a causa del fatto che sarebbe fidanzato con una ragazza di Stoccarda.

Capo ha rigettato le accuse al mittente, aggiungendo che la 18enne lo ha lasciato proprio a causa di Pamela. A quel punto è intervenuta la Cipollari, che si è pesantemente scagliata contro la Barretta, dandole della stalker, della maleducata e aggiungendo che soffre di manie di persecuzione. Tina ha inoltre raccontato un episodio che l’ha vista coinvolta. La vamp, ha spiegato che durante l’estate, dopo aver incontrato Enzo per alcune sponsorizzazioni, è stata contattata telefonicamente da Pamela che le ha fatto il terzo grado.

L’opinionista ha aggiunto che non si spiega come la Barretta abbia fatto ad avere il suo numero di cellulare. Pamela ha poi lasciato lo studio e adesso la dama ha replicato a Tina, attraverso il suo profilo Instagram. Tra la Barretta e la Cipollari è oramai guerra aperta e questo è solo il primo atto di uno scontro che potrebbe portare a dei risvolti davvero interessanti (tutti conosciamo l’esplosività di Tina).

Tra le storie Instagram di Pamela, è comparso un messaggio che andrebbe a sbugiardare quanto asserito dalla Cipollari riguardo la questione del numero di telefono. Le parole della Barretta sono state: “Quando ti danno della pazza è perché hai raccontato delle verità scomode!!! Ma come funziona la vita? Uno tradisce, posta la foto con un’altra donna, poi la elimina e la colpa della sua rottura è mia??? Ma chi è il pazzo qui? P.s: riguardo al numero è stata lei a darmelo. Se trovo il bigliettino sono disposta a fare un confronto per la calligrafia!!! Cordiali saluti“.

Dunque, a detta di Pamela, è stata la stessa Tina a fornirle il suo numero di telefono e addirittura la dama, ha dichiarato che potrebbe ancora avere conservato il bigliettino che testimonia il tutto. Adesso bisogna capire cosa accadrà. La Barretta, dopo aver smascherato Tina, porterà le prove in studio? La Cipollari, ancora arrabbiata per la questione del numero, come reagirà? Non resta che attendere nuovi sviluppi.