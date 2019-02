U&D: dopo lo scandalo con Gian Battista, Claire spiega la sua posizione: "Non ho truffato nessuno"

Gian Battista Ronza e Claire Turotti hanno scritto una pagina non molto felice di “Uomini e Donne Over“: i due sembrano aver avuto un accordo fuori dalla trasmissione e hanno scritto un copione da seguire durante le puntate. Questo almeno quello che si evince guardando il video carpito, a loro insaputa, da un fan della trasmissione che lo ha recapitato direttamente all’opinionista Gianni Sperti.

La posizione di Gian Battista si è un po’ alleggerita, in quanto il cavaliere ha sostenuto di essersi lasciato trasportare in questo diabolico piano dalla Turotti, essendone innamorato e sperando di poter uscire con lei dalla trasmissione. Maria De Filippi gli ha concesso una sorta di “seconda possibilità“, cosa che non è successa a Claire: lei è stata allontanata dal programma in maniera molto fredda e distaccata, con una stretta di mano da parte della padrona di casa, senza il classico bacio di commiato.

Lo sfogo di Claire Turotti

Ora, su Instagram, la Turotti ha postato alcune dichiarazioni nelle quali sostiene di non aver preso in giro nessuno e di non essere lei a tirare le fila di questa torbida questione: “Ma veramente? Voi c’eravate tutti e tutte? Facile lapidare senza concedere diritto alla difesa. Vergognarmi? Di essere stata credulona si, ma non di aver truffato nessuno e nessuna di voi”.

Secondo le sue parole, sembra proprio che le cose non debbano stare come è stato fatto intendere in trasmissione, anche se il web non ha dubbi: i due hanno provato ad “allungare il brodo” per cercare di avere più visibilità possibile. Ma le bugie, grazie a Gianni Sperti e al lavoro della redazione, hanno le gambe corte e la verità viene sempre a galla.

Claire continua il suo sfogo: “Alla fine io pago per averci creduto e voi? Avete perso qualcosa o qualcuno vi ha insultato?“, riferendosi ai numerosi messaggi con insulti che ultimamente riceve sui social. Il web non perdona e non dimentica, sarà quindi molto complicato per i due ripulirsi l’immagine dopo questo, poco edificante, comportamento.