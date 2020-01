U&D: dopo l’addio a Gemma Galgani, Juan Luis ritorna sui social con un post malinconico: "Il ricordo di te"

La conoscenza tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano è terminata, come testimonia la sua assenza durante le ultime registrazioni del programma “Uomini e Donne” avvenute venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2020. Dopo la decisione della Galgani di interrompere i rapporti con lui, Maria De Filippi ha deciso di allontanare l’uomo dal programma, dopo aver chiesto alle altre dame se fossero interessate a conoscerlo e ricevendo risposte negative.

Dopo un periodo di assenza dai social, Ciano ha voluto ricomparire su Instagram con un post malinconico e nostalgico, infiammando la curiosità dei fan della trasmissione che ancora si domandano se possa esserci l’eventualità di un ripensamento da parte di Gemma. Cosa che sembra alquanto improbabile, soprattutto dopo la notizia che la dama di Torino sta già conoscendo un altro cavaliere.

Uomini e Donne, trono over: le parole di Juan Luis su Instagram

La loro storia – a quanto pare mai iniziata – non ha nessuna chance, quindi, di rimettersi in moto nel prossimo futuro e forse proprio questo ha portato il napoletano a scrivere quelle frasi introspettive, cariche di nostalgia e malinconia: “Come l’aria accarezza la mia pelle nel cielo si espande nei miei pensieri, tra i rami si apre dinanzi al mio sguardo questo squarcio dove rivivo le mie emozioni dove nulla é scontato, ed il mare come un tappeto mi porta all’infinito verso di te, nulla mai di così profondo mi abbia mai rapito, sprofondo nello sguardo il ricordo di te”, queste le parole che Juan Luis ha voluto scrivere di fianco ad una foto in cui si vede uno scorcio di spiaggia deserta con un tramonto sul mare.

Il pensiero, però, non va solo a Gemma Galgani. In molti, infatti, commentando l’immagine hanno avanzato l’ipotesi che questo pensiero sia indirizzato alla figlia scomparsa anni fa, in seguito ad un incidente stradale. Un lutto che ha segnato irrimediabilmente la vita di Ciano e che continua a ripresentarsi in tutto il suo dolore anche ora.

Staremo a vedere se deciderà di contattare di nuovo Gemma e ristabilire con lei un rapporto più solido rispetto a quello iniziale, anche se ormai le probabilità di una nuova possibilità sono vicine allo zero.