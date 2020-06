U&D, dopo la pubblicazione dell’intervista a Gemma e Nicola arriva la reazione di Vivarelli

Nonostante “Uomini e Donne” sia in pausa estiva, difatti tornerà a settembre, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano a frequentarsi, a dispetto delle malelingue. Nessuno sa dove potrà portarli questa anomala conoscenza, difatti Nicola ha 26 anni e Gemma 70, ma sicuramente qualche passo verso le buone intenzioni, viene mosso.

Difatti Gemma e Nicola, sono stati paparazzati a telecamere spente per le vie di Roma ed entrambi, hanno confessato in un’intervista di volersi conoscere adesso che il programma è finito, di voler vivere la normalità e di passare del tempo insieme tra Torino, città dove Gemma vive e lavora e Forte dei Marmi, dove invece Vivarelli vive con la sua famiglia.

Durante l’intervista, la Galgani ha ammesso che finalmente c’è stato un bacio a stampo tra lei e Sirius, seppur nel taxi e con le mascherine. L’intervista è stata pubblicata sul settimanale “Uomini e Donne Magazine“, il magazine dedicato ai protagonisti del presente e del passato di “Uomini e Donne” e dopo la pubblicazione della rivista, con la relativa intervista, Vivarelli ha reagito alla cosa.

Il giovane, ha postato sui social un video di pochi secondi, mentre sfoglia il magazine e si concentra proprio sull’articolo che lo vede coinvolto insieme alla Galgani. Nicola ha asserito: “Ragazzi ho appena preso la rivista Uomini e Donne e non potevo fare a meno di notare questa foto “Guarda che carini” (Ride ndr.)”. La foto di cui parla Vivarelli, lo vede insieme alla Galgani nello studio di “Uomini e Donne”.

La reazione di Nicola è stata ripresa e postata da “Ilvicolodellenews” e subito sono piovuti commenti, negativi per lo più, nei quali si manifesta ancora una volta la poca se non nulla propensione, a credere in questa conoscenza. Eppure, come la stessa Galgani ha ammesso, la gente che la ferma per strada non la critica, al contrario le fa i complimenti.