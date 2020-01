U&D: dopo il burrascoso addio a Gemma Galgani, Juan Luis Ciano torna sui social

Juan Luis Ciano dopo giorni di silenzi, seguiti dall’ultima registrazione del trono over di “Uomini e Donne“, è tornato sui social. L’uomo, stando a quanto emerso dalle anticipazioni della puntata che con ogni probabilità vedremo su canale 5, martedì 7 gennaio, è stato scaricato da Gemma Galgani e consequenzialmente mandato via dallo studio da Maria De Filippi.

Ciano, che è approdato in trasmissione proprio con l’intento di corteggiare Gemma, non ha mai manifestato realmente un trasporto verso la donna, la quale a differenza sua è stata folgorata da un vero e proprio colpo di fulmine. I reali sentimenti di Juan Luis nei confronti della dama torinese non sono mai stati limpidi, tanto che, Armando Incarnato con le sue insinuazioni ha pian piano portato al triste epilogo.

Dopo l’ultima registrazione in molti si aspettavano una reazione social da parte di Juan Luis, lui che è sempre stato attivo, soprattutto su Instagram, e invece da quando Gemma gli ha dato il benservito e la De Filippi lo ha mandato via perchè nessuna donna del parterre si è detta interessata a lui, l’uomo è sparito dai social senza dare un cenno di alcun tipo.

Dopo giorni di assenza ecco che Ciano ha deciso di rompere il silenzio ed è tornato su Instagram, semplicemente per augurare buon anno a tutti i suoi followers e pubblicando diversi video inerenti la notte di capodanno. Nello specifico ha postato filmati di fuochi d’artificio, sotto le note di “I want to break free” brano interpretato dai Queen.

La scelta del brano non è però stata digerita dai fan di “Uomini e Donne” e soprattutto da quelli di Gemma, in quanto il testo della canzone rimanda alla liberazione di un amore negativo. Nessun commento però è arrivato sulla Galgani e su quanto accaduto in puntata, l’uomo si è limitato esclusivamente ad augurare buon 2020 ai suoi fan.

D’altronde Ciano non può ancora esprimersi su quanto accaduto e con ogni probabilità la sua versione dei fatti sarà l’uomo stesso a fornirla dopo la messa in onda della puntata. Ma a prescindere da ciò non è da escludere che dopo la registrazione Gemma abbia chiesto di chiarire direttamente con lui e le cose potrebbero essere nuovamente mutate, non resta che attendere non solo la messa in onda della puntata, ma anche la registrazione della prossima.