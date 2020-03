U&D, diretta Instagram tra Tina e Gianni: non mancano le frecciatine per Gemma

L’emergenza sanitaria Coronavirus ha stravolto il mondo intero, tutti sono costretti a restare a casa, è assolutamente vietato creare assembramenti, bisogna necessariamente indossare guanti e mascherine e quando si esce per esigenze è obbligatorio mantenere un metro di distanza gli uni dagli altri. I contatti fisici sono ormai un lontano ricordo e gli abbracci che spesso ci si scambiava, in segno di affetto, sono in standby.

Il Governo italiano sta fronteggiando l’emergenza, utilizzando lo slogan: IO RESTO A CASA e per tutti i trasgressori ci sono sanzioni abbastanza pesanti. Gli spostamenti da una parte all’altra del Bel Paese sono bloccati e anche le trasmissioni televisive hanno subito uno stop e così tutti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo intrattengono spesso il loro pubblico con dirette Instagram.

Anche “Uomini e Donne” è al momento fermo e tutti i suoi protagonisti sono rinchiusi in casa in quarantena e così gli opinionisti Gianni e Tina hanno pensato bene di dar vita ad una diretta Instagram per passare un po’ di tempo con i loro followers e cercare di allietarli in qualche modo in questi giorni così difficili per tutti. È stato Gianni a connettersi per primo e ad avere difficoltà nel contattare la propria collega, salvo poi scoprire che Tina non era ancora connessa.

Appena la vamp è apparsa in video, i due hanno dato vita ad un siparietto davvero divertente dove non sono mancate risa, punzecchiamenti a vicenda e tanto divertimento. La Cipollari ha mostrato al collega un quadro presente in casa sua, raffigurante un cervo con le corna e ha poi esclamato: “Questo sei tu“. Per tutta risposta Gianni ha riso di gusto.

Tina ha raccontato che è in casa con i suoi tre figli, Matthias, Francesco e Gianluca, avuti dall’ex marito Kikò Nalli, i ragazzi al mattino studiano e fanno collegamenti online con i prof, mentre il pomeriggio le danno filo da torcere. Ha poi aggiunto, con l’ironia che da sempre la contraddistingue, che quando l’emergenza terminerà e si potrà uscire di casa, lei non lo farà e quando “Uomini e Donne” riprenderà faranno un collegamento. Il divertimento è stato tanto e tutti i followers sintonizzati hanno apprezzato.

Gianni ha poi fatto riferimento alla foto che Tina ha postato sui social qualche settimana fa, foto nella quale appariva decisamente sovrappeso e non ha perso occasione per prenderla in giro. La vamp agguerrita ha sentenziato: “Secondo te quella donna di 300 chili potevo essere io?”. Gianni ha acconsentito e la Cipollari ha sbottato: “Quanto sei str**zo“.

Sono poi arrivati i saluti da parte di Ida Platano e la Cipollari ha esclamato: “Saluti anche a te e Riccardo, sempre se state ancora insieme“. Sperti le ha spiegato che i due piccioncini stanno trascorrendo insieme la quarantena e allora la vamp ha esclamato sorridendo: “Non oso immaginare i piatti che voleranno in quella casa“.

Si è poi passati a toccare un capitolo che era inevitabile: Gemma. E’ stato Gianni a tirare fuori l’argomento e a domandare alla vamp come secondo lei, se la stesse cavando la Galgani in questo periodo. Tina stizzita ha risposto: “Ma tu mi hai chiamata per sapere informazioni sulla mummia? Quella starà facendo la quarantena con qualche amante“. Gianni ha ancora una volta avanzato l’ipotesi che in realtà Gemma fosse da sola e allora Tina ha risposto: “Ma quella è abituata! È da 60 anni che sta da sola“.

Il momento ha toccato l’apice della comicità quando Tina, leggendo i commenti dei followers ne ha trovato uno a nome di una tal Gemma e divertita ha esclamato: “Oddio, ho visto una Gemma scrivere, sarà mica lei?“. I fan hanno molto gradito il siparietto, difatti sono stati molti i commenti positivi arrivati ad indirizzo dei due protagonisti di “Uomini e Donne”. In molti chiedevano che venisse chiamata anche la Galgani, ma sia Gianni che Tina hanno ignorato la richiesta.

In chiusura la Cipollari e Sperti hanno messo da parte l’ironia e il divertimento e si sono fatti seri, entrambi hanno raccomandato le persone a restare a casa, non uscire per futilità e solo il rispetto delle regole imposte dal Governo, potrà consentirci di uscire da questo incubo. Detto ciò, la diretta è terminata con Tina che doveva andare a preparare la pizza.