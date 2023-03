U&D, Desdemona racconta la sua verità: "Ho firmato un contratto. Partite querele"

Desdemona Balzano è stata invitata a lasciare lo studio di “Uomini e Donne” dalla stessa Maria De Filippi, dopo che Armando Incarnato ha portato in trasmissione audio compromettenti circa alcune dichiarazioni che lei stessa ha fatto in riferimento alla sua partecipazione al dating show di Canale 5.

Tutto è iniziato quando Desdemona si trovava a centro studio e l’attento napoletano ha preso la parola rivelando di avere prove della disonestà di intenti della Balzano. Armando ha chiesto più volte alla dama il permesso di far ascoltare i vocali in suo possesso dove la donna parlava della trasmissione in maniera inappropriata, dichiarando di voler restare il più possibile in studio non certo per trovare l’amore, ma per riuscire ad approdare a vari reality come L’Isola dei Famosi o Temptation Island.

Desdemona non ha dato la sua approvazione e quindi Incarnato ha deciso di portare il cellulare a Gianni Sperti che ha ascoltato gli audio e raccontato il loro contenuto: “Dice – inizia Gianni riferendosi a Desdemona – che la trasmissione è molto trash e non è più quella di una volta. Dice che è stato mandato via Claudio in malo modo, non so a chi si riferisce. Poi dice, non so se stanno spingendo Armando verso di me. Dice: ‘Io sinceramente se mi chiede di uscire ci uscirei volentieri, ma una storia con lui mai. Sai i motivi per cui sto in questa trasmissione, più resto meglio è”. Da lì a poco, prende la parola Maria De Filippi consigliando alla Balzano di abbandonare lo studio, cosa che la dama fa immediatamente.

Uomini e Donne, Desdemona fa partire querele

In queste ore, però, ha deciso di fare chiarezza su quanto accaduto grazie ad una intervista rilasciata al sito FanPage. L’ex dama spiega di essere stata colta di sorpresa e di non essere riuscita a spiegare la sua posizione per uscirne pulita: “Ero frastornata, non capivo cosa stesse accadendo. Ho capito solo che c’erano dei miei audio che non ho dato il consenso affinché fossero riprodotti perché non sapevo di cosa si trattasse. Se Maria De Filippi ha ritenuto che non dovessi stare in studio, va bene. La rispetto, e infatti non l’ho querelata. Non ho querelato nemmeno la redazione e la Fascino. Rispetto agli audio, si tratta dello stralcio di una telefonata privata fatta con Alessandro Schiavone che è stata registrata”.

Niente querele quindi per la redazione e per Maria De Filippi, altra sorte invece toccherà ad Armando e a Gianni, insieme ad Alessandro Schiavone che ha registrato a sua insaputa una loro telefonata e ha diffuso gli audio. Desdemona afferma che le sue parole sono state completamente decontestualizzate e montate ad hoc per far passare un messaggio totalmente distorto.

Durante quei momenti l’ex dama è stata colta di sorpresa e per questo motivo non è riuscita a difendere la sua persona nel modo più adeguato, solo ora, infatti, riesce a spiegare la sua posizione in merito alle accuse mossele da Incarnato: “Prendere 5 frasi di una conversazione che dura un’ora equivale a decontestualizzarla. Non puoi prenderne uno stralcio e interpretarlo affinché il significato cambi. […] Non l’ho mai detto. Ho detto “Cercherò di stare lì dentro più tempo possibile”. Ma l’ho detto mesi prima. Può anche significare che intendevo conoscere più persone possibile, non che intendevo restare là per diventare famosa. La visibilità? Ho firmato un contratto in cui mi dicono che non avrei percepito alcun compenso ma che avrei potuto godere della visibilità che la trasmissione offre. È nel contratto, lo firmano tutti quelli che fanno parte del parterre. Per quanto riguarda l’amore, in trasmissione l’ho trovato per cui il format funziona”, riferendosi alla sua storia con il cavaliere Giuseppe, che al momento sembra procedere nel migliore dei modi.