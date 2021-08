U&D, Davide Donadei rompe il silenzio sul suo stato di salute: "Non è solo celiachia"

Sta per iniziare il dating show più amato di sempre, ovvero “Uomini e Donne“. Con l’immancabile presenza di Maria De Filippi al timone dello show, saranno tante le novità e le sorprese che attendono i telespettatori. Da qualche giorno sono infatti iniziate le prime registrazioni delle puntate. Tanti ritorni, come quello di Gemma Galgani, Ida Platano e molti altri, ma soprattutto tanti colpi di scena faranno da cornice al programma.

Se da un lato c’è attesa e trepidazione per l’inizio del programma, c’è chi da qualche tempo si ritrova in uno stato d’ansia e preoccupazione per una serie di malesseri fisici. Parliamo dell’ex tronista Davide Donadei.

Davide Donadei, lo stato di salute: “Non è solo celiachia”

Ad allarmare i fan del ragazzo è stata inizialmente la sua fidanzata, Chiara Rabbi che, a seguito delle varie domande poste dai fan del ragazzo sul motivo della sua prolungata assenza sui social, la ragazza ha chiarito affermando che Davide sta attraversando un periodo di malessere fisico, a causa di una serie di sintomatologie non ancora specificate.

A quel punto si è scatenato un putiferio sul web, tra chi ha accusato Davide di generare solo una bolla di curiosità per aumentare il gossip su di sé e chi invece si è manifestato realmente preoccupato per le dichiarazioni della Rabbi. A quel punto è stato il Davide in persona a scendere in campo e chiarire una volta per tutte la situazione.

L’ex tronista afferma infatti che da qualche mese prova una stato di continua debolezza, di sentirsi costantemente fiacco. Inizialmente il tutto è stato attribuito a uno stress per colpa del lavoro, ma come Donadei afferma: “non poteva essere solo stress” decidendo così di fare ulteriori analisi.

Il ragazzo ha poi aggiunto che in questo periodo ha anche perso molti chili, tanti da provare addirittura fatica nel guardarsi allo specchio. Per adesso Davide ha deciso di non divulgare ancora la notizia di una sua eventuale patologia: “C’è altro che per ora tengo per me“, ma quello che appare chiaro è che, come egli stesso afferma, non si tratta solo di una semplice celiachia. Seguono aggiornamenti del casa, rispettando dunque le volontà di Donadei.