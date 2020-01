"U&D", Daniele Dal Moro sul trono: probabile sostituto di Giulio Raselli

Un nuovo scoop arricchisce la grande mole di notizie che imperversano intorno al noto dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Giunti alla fine delle vacanze natalizie, riprende a pieno regime il programma, con tanti nuovi personaggi, e allo stesso tempo si portano a termine tante storie rimaste in sospeso.

Come quella di Giulio Raselli, che a breve sembrerebbe molto vicino alla sua scelta definitiva, lasciando di conseguenza il trono, per una nuova avventura amorosa. Pare che di recente, a tal proposito, una nuova notizia stia circolando sul web; secondo il noto blog “Il vicolo delle news“, un nuovo tronista che prenderà il posto di Raselli sia oramai già confermato.

Del resto “The show must go on” come direbbe Fred Mercury, e la sostituzione del tronista deve essere sempre repentina e consecutiva; e pare che il nuovo nome che vedrà occupare il ruolo di tronista sia Daniele Dal Moro. Il ragazzo, ex partecipante del “Grande Fratello“, secondo numerosi indizi, lo vedono quasi certo a partecipare al dating show succitato.

Tra gli indizi più clamorosi, è stato il rinvio a una serata di Daniele, dove lo vedeva protagonista, ma un comunicato in questione ha giustificato la sua assenza in questo modo: “Daniele Dal Moro è profondamente dispiaciuto di dover annunciare l’annullamento della sua partecipazione all’evento ‘La casa di carta Party’, per impegni contrattuali televisivi sopraggiunti negli ultimi giorni.“

Del resto come tutti coloro che seguono il programma in questione sanno, i tronisti sono obbligati a non presenziare alle serate, una volta accettato il ruolo nel programma. Inoltre un ulteriore indizio che sembra infittire il mistero, è stato il fatto che il ragazzo abbia iniziato a seguire degli agenti della Mediaset, sulla piattaforma Instagram.

Insomma molto probabilmente Daniele si appresta a partecipare al programma, pur non essendo a prima volta, ma in vesti del tutto opposte. All’epoca infatti Dal moro aveva il ruolo di corteggiatore, al trono di Sonia Lorenzini, ma di essere andato via nel giro di una sola puntata.