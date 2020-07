U&D, critiche per Nicola Vivarelli: pensa solo agli amici e alla famiglia

Nonostante “Uomini e Donne” sia andato in pausa estiva da più di un mese, il clamore e il chiacchiericcio intorno a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è ancora tanto e in particolare ciò che incuriosisce gli utenti è capire quale sarà l’epilogo di questa anomala frequentazione. In molti si domandano se Gemma tornerà a settembre nel parterre femminile del trono più famoso della televisione italiana, oppure se deciderà di continuare con Nicola.

Da quando l’estate ha preso il via, dopo una parentesi di quattro giorni a Roma, la dama torinese e il suo toy boy non sono più stati avvistati insieme e mentre il gossip rimbalza sul fatto che tra loro le cose non siano andate a buon fine, i due alla rivista “Uomini e Donne Magazine” hanno smentito qualsiasi crisi all’orizzonte, nonostante ciò hanno però ammesso che continuano a non vedersi.

Adesso però è di nuovo bufera intorno a Nicola. Difatti il giovane Vivarelli ha postato una sua foto da sirenetto su Instagram, accompagnata dalla seguente didascalia: “Nella vita basta poco per essere sereni. Basta avere le giuste amicizie, la tua famiglia, un posto dove andare al mare e tutto prende magia“. Dalle parole di Sirius, nessun accenno alla Galgani, ma solo un ringraziamento per i suoi amici e la sua famiglia, considerati le persone giuste da avere accanto.

Ed ecco che Gemma è come se fosse completamente evaporata per Nicola e naturalmente non potevano mancare le critiche e gli attacchi ad indirizzo di Vivarelli, il quale ha deciso di rispondere a tono a chi gli ha dato del “vecchio” o del “falso“, ma ignorando completamente chi invece gli ha posto domande su Gemma.

Se la conoscenza è giunta o meno al capolinea di certo non lo sapremo adesso, ma bisogna attendere la messa in onda della nuova stagione di “Uomini e Donne”, che come ben sappiamo partirà a settembre. Solo in trasmissione sarà svelato l’epilogo della storia tra Gemma e Nicola. Nel mentre le voci di un ridimensionamento della messa in onda del talk show, si sono rivelate una fake news e “Uomini e Donne” andrà in onda regolarmente.