U&D, Cristina Incorvaia su Gemma Galgani: "Vive l’amore in modo adolescenziale"

Gemma Galgani continua a essere al centro dell’attenzione dei giornali per via del fatto che prosegue la frequentazione con il giovane tronista Nicola Vivarelli. Recentemente sono arrivate anche le parole di un’ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi: si tratta di Cristina Incorvaia. Quest’ultima, nel corso dell’intervista al settimanale “Mio”, ha avuto l’occasione di fare delle considerazioni sulla dama torinese.

La Incorvaia ha sottolineato che, nonostante il periodo di vacanze, non perde le puntate di “Uomini e Donne” a cui rimane particolarmene legata per diversi motivi. Ha fatto notare il proprio pensiero su Gemma Galgani e sul modo in cui sta vivendo il rapporto con Sirius.

Il messaggio ai nuovi concorrenti di “Temptation Island”

L’ex compagna di David Scarantino ha rivelato di provare tenerezza nei confronti dell’ex di Giorgio Manetti, rendendosi conto di come stia affrontando questo periodo sentimentale. Queste sono state le dichiarazioni di Cristina Incorvaia, la quale si è espressa in tal modo sulla dama: “E’ una dama sensibile, sentimentale, un po’ ragazzina, che vive l’amore in modo adolescenziale, mi fa tenerezza”.

Inoltre Cristina Incorvaia fa parte della schiera di coloro che non credono alla storia di Gemma e Sirius, per via della differenza d’età. Nel corso della chiacchierata con Mio, l’intervistata non ha escluso la possibilità di un ritorno all’interno della trasmissione Mediaset. Ha esposto anche i motivi per i quali sarebbe pronta a fare ritorno nello studio di Uomini e Donne, ricordando la storia con David.

Queste sono state le dichiarazioni: “Tornerei, perchè dopo la storia con David sono diventata caratterialmente più forte, più consapevole e preparata”. Infine sulla sua partecipazione a “Temptation Island”, ha lanciato un messaggio alle altre coppie: “Consiglio a tutti di essere stessi, godendo delle emozioni e rapportandosi con gli altri, perchè stando insieme 24 ore al giorno, è normale che nascano degli affetti”.