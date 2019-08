U&D, Costantino Vitagliano strizza l’occhio al trono over: "Mi corteggeranno le ventenni"

Quando si parla di tronisti, è impossibile non pensare a Costantino Vitagliano. E’ stato proprio lui, infatti, ad aprire la strada alla fortunata schiera di ragazzi che hanno avuto la possibilità di accomodarsi sul trono rosso di “Uomini e Donne” per cercare l’anima gemella. Molti ci sono riusciti creandosi anche delle belle famiglie felici, altri come lo stesso Vitagliano, non hanno avuto il futuro che speravano con la ragazza scelta alla fine del loro percorso.

Sono passati 15 anni dal trono di Costantino e ora, a 45 anni, si dichiara pronto per rivivere quell’esperienza questa volta, però, nella versione over: “Con una differenza rispetto al passato, allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella” ha precisato sulle pagine del settimanale “DiPiù”.

Uomini e Donne, Costantino Vitagliano si propone per il trono over

Solo per una questione anagrafica, Vitagliano dovrà sedersi nel parterre maschile del trono over, perché l’uomo si dice convinto che a corteggiarlo arriveranno ragazze molto giovani di 20 e 30 anni: “Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni“.

Costantino alla fine del suo percorso nel trono 2003-2004 scelse Alessandra Pierelli. La loro relazione non durò molto, ma grazie a quell’esperienza Vitagliano raggiunse la popolarità e oggi rivela che non ha più rapporti con lei: l’ultimo loro contatto risale a quando la Pierelli è stata sottoposta ad un intervento chirurgico, ma anche in quell’occasione rivela che si è rifiutata di parlargli. Ora Alessandra è felicemente sposata con Fabrizio Baldassari e con lui ha avuto due bimbi, Daniel e Liam. Dopo quell’episodio però si sono rivisti: “Abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre“.

Anche Costantino, nel frattempo, ha avuto una figlia con Elisa Mariani, la piccola Ayla. La storia tra i due non è finita bene, ma la paternità ha profondamente cambiato l’ex tronista: “Da quando sono diventato papà di Ayla mi sono ammorbidito. Non prendo più la vita a morsi, cerco la tranquillità, sogno anche io una favola sentimentale in cui mia figlia sarà sempre al centro delle mie attenzioni“. Ora sembra che Costantino abbia raggiunto una maturità tale da renderlo pronto per cercare l’amore vero, non ci resta che aspettare settembre e vedere se la redazione di “Uomini e Donne” deciderà di ascoltarlo e dargli questa opportunità.