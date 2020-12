U&D, complicità tra Gemma e Maurizio Guerci. Il cavaliere dichiara: "È una donna vera"

In questo periodo, Gemma Galgani è completamente invaghita del cavaliere Maurizio Guerci. Da quando il 50enne mantovano è approdato nel parterre maschile del trono over di “Uomini e Donne”, la Galgani non gli ha mai staccato gli occhi di dosso. E così, dopo qualche reticenza iniziale, Maurizio ha deciso di concedersi una possibilità e di conoscere Gemma.

Le cose sono andate avanti e le puntate in onda in questo periodo, ci raccontano anche di un bacio tra i due. La dama torinese è ormai cotta del bel Maurizio, tanto da accantonare addirittura Biagio, il cavaliere per il quale aveva più volte discusso con le dame Maria e Sabina. Sembra essere stato un vero e proprio colpo di fulmine quello che ha colpito la Galgani.

Gemma e Maurizio si sono concessi, per la prima volta, in un’intervista di coppia al magazine ufficiale di “Uomini e Donne”. Nonostante tra i due ci siano ben 20 anni di differenza, sembrerebbe che le cose procedano bene, tanto che Guerci ha definito la Galgani “una vera donna“. La dama torinese è apparsa al settimo cielo, dichiarando come di Maurizio le piaccia tutto.

“Maurizio mi è subito piaciuto, sono rimasta affascinata dalla sua eleganza, sia nell’abbigliamento che nei modi molto educati. E’ una persona riflessiva, attenta all’ascolto, versatile nelle conversazioni. E’ anche molto divertente, ironico e spiritoso. Con Maurizio ci sono tutte le premesse emotive perché succeda qualcosa di bello, almeno da parte mia!“, queste le parole di Gemma a “Uomini e Donne” magazine.

Dunque, la Galgani è attratta sia fisicamente che mentalmente dal cavaliere. Trova Maurizio un uomo elegante, capace di ascoltarla e con il quale è possibile toccare qualsiasi tipo di argomento. La dama ha inoltre aggiunto che da parte sua, ci sono tutte le premesse affinché tra lei e Gerci possa nascere qualcosa di serio e profondo.

A fare eco alle parole della Galgani, ci ha pensato il cavaliere. Maurizio ha ammesso che conosceva già Gemma perché l’aveva seguita in tv e che la dama non ha fatto altro che confermare le sue aspettative. “Ho sempre guardato Uomini e Donne e, dalla tv, Gemma la conoscevo bene. L’ho sempre ritenuta una donna vera; questo lei me lo ha confermato e il suo interesse mi ha lusingato“, queste le parole di Maurizio.

Il cavaliere ha poi aggiunto che in trasmissione, ognuno deve fare il suo percorso. Insomma, non è solo Gemma ad essere presa da Maurizio, ma anche il cavaliere sembra essere ben disposto verso di lei. Che questa sia la volta buona? Che dopo 10 anni alla ricerca del vero amore, Gemma abbia finalmente trovato l’uomo giusto per lei? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.