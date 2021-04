U&D, Claudio e Sabina raccontano il loro amore ma rivelano: "C’è solo un problema…"

Sabina Ricci e Claudio Cervoni hanno deciso di vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere e così sono usciti da “Uomini e Donne” mano nella mano e tutt’ora la loro storia d’amore continua. I due, innamorati più che mai, hanno rilasciato un’intervista sul settimanale “Uomini e Donne Magazine” raccontando la loro quotidianità.

Totale sintonia tra di loro e una ritrovata serenità che sembrava persa durante le ultime puntate del dating show di Maria De Filippi. Ma, come si dice, l’amore vince su tutto e così si sono lasciati alle spalle incomprensioni e fraintendimenti, decidendo di viversi nel quotidiano, giorno dopo giorno.

“Sono felice e, considerando il fatto che avrei voluto costruire qualcosa insieme a lui fin da subito, è una soddisfazione averlo al mio fianco” racconta Sabina e le fa eco Claudio: “E’ bello, ci stiamo vivendo a tutto tondo. Ci cerchiamo di continuo e stiamo insieme ogni giorno“.

Sabina Ricci e Claudio Cervoni raccontano la loro quotidianità

Parlano poi del giorno in cui hanno deciso di scegliersi a centro studio e non nascondono quanta emozione abbiano provato. Tutto è successo in fretta – come loro stessi ricordano – ma allo stesso tempo con la consapevolezza che non potevano continuare a rimanere nel programma senza potersi vivere pienamente: “Per ora mi piace da impazzire. […] Siamo sempre a casa di Claudio. Lui vive con i genitori, e io sono entrata a far parte della sua quotidianità familiare“.

Cervoni rivela di aver portato in casa solo Sabina, dopo la separazione con la sua ex moglie e aggiunge una dolce dichiarazione d’amore: “E’ una donna importante ed è nei miei pensiero ogni mattina, appena mi sveglio. Ha stravolto i miei equilibri, non credevo potesse scattarmi qualcosa. La sento parte della mia vita”.

Uomini e Donne, un’ombra nel futuro di Sabina e Claudio

Insomma, sembra proprio che i due stiano vivendo una bella e romantica favola, ma alcune volte anche nelle favole arriva il colpo di scena e infatti Claudio racconta che presto dovrà raggiungere la Toscana per motivi di lavoro, più precisamente Pontedera.

Questo non aiuterà certo la loro relazione, ma al momento non vogliono pensare a cose negative, anche se l’argomento viene affrontato praticamente tutti i giorni: “Non faccio grandi progetti, ma voglio lasciarmi trasportare dalle emozioni e risolvere qualsiasi difficoltà quando si presenterà. Mi spetto che questo rapporto cresca ogni giorno” dichiara Sabina, mentre Claudio conclude: “Sicuramente vedo Sabina accanto a me: è il mio qui e ora, la speranza è che sia anche il mio domani”.