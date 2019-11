"U&D": Clarissa Marchese parla dell’arrivo della sua prima figlia

Un periodo davvero roseo sotto molti punti di vista per Clarissa Marchese e Federico Gregucci, I due ex partecipanti del famoso programma condotto da Maria de Filippi “Uomini e Donne“. La notizia della gravidanza di Clarissa ha riempito i cuori di gioia dei due innamorati, ed anche sotto l’aspetto amoroso, i due pare che stiano vivendo davvero un periodo ricco di sintonia e passione.

Numerose sono le emozioni che coinvolgono la coppia, l’arrivo di una bambina è sempre un qualcosa di travolgente e allo stesso tempo impegnativo, e tali emozioni vengono trasmesse ai fan della Marchese tramite le sue Instagram stories, dato che la ragazza appare sempre molto attiva sui suoi principali social network.

Si conosce quindi già il sesso del nascituro, che sarà una femmina, e dovrà nascere a marzo; Clarissa ha anche chiesto al suo ginecologo che è possibile effettuare un parto in acqua, ed il ginecologo ha acconsentito alla richiesta, a patto che vi siano le condizioni adatte per effettuarlo. Per ciò che concerne invece il luogo del parto la questione si fa più delicata.

Come spiega infatti anche Clarissa, molto probabilmente la piccola nascerà in America, dovuto principalmente agli impegni lavorativi di Gregucci, che in qualità di allenatore, in vista di quel periodo si ritroverà sicuramente oltre oceano. Infatti la ragazza afferma in merito: “La data presunta del parto è il 21 marzo, e in quel periodo Federico è nel pieno della sua attività di allenatore quindi non può lasciare tutto per venire in Italia“.

Nonostante questo piccolo imprevisto, Clarissa aggiunge che sicuramente non farà mancare l’affetto dei genitori, infatti stanno già organizzandosi per assistere la coppia al parto anche in America. Per quanto riguarda invece la questione che molti fan si chiedono, se mostrerà la figlia sui suoi social network, la ragazza risponde in maniera molto diplomatica.

Infatti la risposta di Clarissa in merito alla domanda è stata un si parziale, affermando: “la piccolina che sarà la mia vita è ovvio che la coinvolgerò, ma nella giusta misura“, aggiungendo che non vuole pubblicare molte cose positive della sua vita, perché i social network, per quanto possano essere positivi, si celano spesso i commenti negativi, spesse volte gratuiti e offensivi.