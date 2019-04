U&D, Claire difende Gian Battista e accusa la redazione: "Dicevano che non ero corteggiabile". Poi offende Gemma Galgani

Claire Turotti è l’ex dama del trono over di “Uomini e Donne” coinvolta, insieme a Gian Battista e Umberto, in un complotto portato alla luce da Gianni Sperti. In un video arrivato all’opinionista, si vedevano lei e Gian Battista Ronza conversare in un bar e mettersi d’accordo sulle reazioni e i comportamenti da tenere in puntata.

I due hanno sempre negato questa ipotesi, fino a quando Ronza ha incolpato totalmente la donna, asserendo di essere stato manipolato da lei e di non essersene reso conto perché era troppo coinvolto. Claire, poi, ha coinvolto anche il cavaliere Umberto, il quale ha preferito uscire dal programma asserendo di avere un interesse per una donna fuori. La Turotti non è più tornata in trasmissione, al contrario di Gian Battista che ha continuato il suo percorso, fin quando non è stato allontanato dagli studi con l’accusa di aver urtato una collaboratrice della produzione, mentre apriva una porta.

Claire Turotti, un fiume in piena contro la redazione di Uomini e Donne e le offese a Gemma Galgani

Dopo che la puntata è andata in onda, Claire parte alla carica e difende a spada tratta la sua ex conoscenza, Gian Battista Ronza. La donna pubblica post sul suo profilo Instagram con l’intenzione di smentire la versione della redazione e ai followers che le chiedono come mai difenda ancora l’ex cavaliere, lei risponde: “lo difendo perché è un’ingiustizia come l’hanno trattato a prescindere da some si sia comportato con me”.

Claire rivela che durante la sua permanenza nel programma, la redazione abbia remato contro di lei: “Trattamenti diversi , antipatie, alcuni cavalieti chiamarono per corteggiarmi e fu loro risposto che non ero corteggiabile … ho le chat che lo provano. Tutti contro . Perché? Invidia? Gelosia? Cattiveria? Adesso sono finalmente libera di svelare i retroscena e le macchinazioni…vado fino in fondo….”. Ma non si ferma di certo qui: “Trappole e tranelli per i figliastri. Abominevole complotto. Tutto per l’audience”, continua l’ex dama contrariata per quello che – secondo lei – è stato solo un pretesto per togliere di mezzo anche la sua ex conoscenza.

La Turotti vuole commentare anche il nuovo look di Gemma che nell’ultima puntata abbiamo visto in versione “ondulata” con una nuova acconciatura e serafica scrive vicino alla foto della Galgani: “Inguardabile“.