U&D, Caterina e Biagio sposi: Maria De Filippi impone un veto sul loro matrimonio

Ascolta questo articolo

Caterina Corradino e Biagio Buonomo si sono conosciuti in una passata edizione di “Uomini e Donne” e da allora fanno coppia fissa dopo aver deciso di uscire insieme dal programma. Una nuova conferma di come il dating show di Maria De Filippi, in alcuni casi, possa davvero far incontrare l’anima gemella, tanto che i due il 5 settembre scorso sono diventati marito e moglie.

Nel 2019 la coppia è ritornata in trasmissione per annunciare l’intenzione di convolare a giuste nozze, davanti ad un pubblico emozionato che ha sempre fatto il tifo per loro, conquistato dalla sincerità e dalla onesta semplicità con cui hanno iniziato la loro storia d’amore.

Ed ecco che il 5 settembre, come dicevamo poco fa, ad Ortona hanno coronato il loro sogno d’amore, salendo sull’altare e giurandosi fedeltà eterna. Alla cerimonia hanno presenziato vecchie conoscenze del programma che li ha fatti innamorare, come ad esempio Cristina Incorvaia, Barbara De Santi e Pamela Barretta.

Spiegato il motivo del veto imposto da Maria De Filippi

I fan che seguono le ex dame sui vari social, però, non hanno potuto fare a meno di notare un particolare molto strano. Infatti sono apparse molte foto dei vari outfit, ma nessuna che ritraesse gli sposi, la location o qualsivoglia particolare della cerimonia, un fatto questo che ha destato molta curiosità e ben presto è stato svelato l’arcano.

A vuotare il sacco ci ha pensato Pamela Barretta che ha spiegato ai suoi followers il motivo di tanta riservatezza. L’ex dama ha ricordato che il prossimo 19 settembre prenderà il via la nuova stagione di “Uomini e Donne” e proprio per quella puntata la redazione ha preparato un filmato dedicato proprio al matrimonio di Caterina e Biagio, quindi per non rovinare la sorpresa e spoilerare i dettagli della cerimonia, Maria De Filippi ha chiesto che non venissero divulgati filmati e foto del matrimonio, questo fino alla messa in onda del servizio.