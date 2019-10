U&D, Caterina e Biagio si sposano e affidano a Pamela Barretta un ruolo speciale

Biagio Buonomo e Caterina Corradino si sono conosciuti all’interno dello studio di “Uomini e Donne” e la loro storia ha dimostrato che da Maria De Filippi si può davvero trovare l’amore. Le cose per loro si fanno davvero serie, tanto che hanno deciso di convolare a giuste nozze.

La coppia non era rimasta molto in trasmissione, impaziente di viversi lontano dalle telecamere. Adesso, attraverso le pagine del settimanale “Uomini e Donne Magazine“, hanno dichiarato che questa loro conoscenza ha cambiato le loro esistenze, tanto da decidere di promettersi amore eterno, rivelando anche la data delle nozze, ancora lontana.

Uomini e Donne, la data del matrimonio tra Biagio e Caterina

Infatti, il matrimonio si svolgerà a settembre 2020 questo per riuscire a organizzare tutto per tempo e con l’accortezza necessaria per rendere quel giorno perfetto e indimenticabile: “Ci sposeremo a settembre del 2020. […] Sicuramente ci sposeremo in Abruzzo, dove viviamo“, si può leggere sulle pagina della rivista. La location sarà di certo la spiaggia, essendo entrambi molto amanti del mare.

Un ruolo speciale in questa giornata lo avrà Pamela Barretta, la dama infatti frequenta molto spesso la coppia e ha trascorso con loro buon parte dell’estate, prima insieme a Stefano Torrese, e poi da sola quando la sua storia è terminata: “Mi è stata sempre accanto e abbiamo diviso tanti momenti importanti anche della mia storia con Biagio”, ha dichiarato Caterina confermando il legame forte di amicizia con Pamela e rivelando che sarà la sua damigella, insieme alla figlia minore di Biagio.

Quest’ultimo ha voluto ribadire ancora una volta l’amore e la stima per la sua futura moglie: “È stata in grado di essere vicina alle mie figlie: è molto complice con la più piccola e va d’accordo anche con la grande, che ha passato l’estate con noi”. La coppia è molto amata dal pubblico, infatti, durante la proposta di matrimonio di Biagio a Caterina, c’è stata una stading ovation in studio.