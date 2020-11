U&D, Carlotta Savorelli finisce in Tribunale: furto di identità per la dama del trono over

Carlotta Savorelli è stata protagonista nelle ultime puntate di “Uomini e Donne” per la frequentazione con il cavaliere Michele Dentice che, dopo un tentennamento iniziale, ha deciso di troncare la conoscenza con lei e si è concentrato su Roberta Di Padua, ma anche con quest’ultima le cose non sono andate bene.

Ora la Savorelli ha iniziato un nuovo percorso con Tommaso, un nuovo volto della trasmissione, che sembra aver conquistato la dama almeno sul piano mentale. Sì perché la vocalist, con molta sincerità e schiettezza, ha suggerito al ragazzo di scegliere un outfit più moderno che possa mettere in risalto le sue qualità fisiche. Il cavaliere, dimostrando molta autoironia, ha accettato il consiglio di Carlotta rinnovando il suo abbigliamento e a quanto pare tra i due le cose stanno procedendo per il meglio.

Carlotta Savorelli alle prese con un furto di identità

Altro discorso, invece, per ciò che sta succedendo in queste ore sul web. La Savorelli infatti ha voluto condividere con i suoi followers una fastidiosa situazione in cui, suo malgrado, si è vista coinvolta. In pratica è stata vittima di un furto di identità sul web: “Su un sito di incontri c’è una che si spaccia per me“, ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram.

Carlotta a immediatamente cercato di risolvere la questione contattando il profilo colpevole di questo reato, ma non ha ottenuto alcuna risposta e, con ogni probabilità, sarà costretta a procedere per vie legali: “Prende tutte le mie foto e tutte le mie didascalie come se scrivessi io. Adesso è venuta fuori una roba da mille euro che è una truffa. Ho mandato un messaggio e non mi rispondo neanche”.

Purtroppo questo tipo di furti sono sempre più frequenti sul web e in queste ore la dama del trono over ha ringraziato i suoi followers che l’hanno avvisata di questa incresciosa situazione e le hanno permesso di affrontarla nell’immediato. Si augura inoltre che la sua decisione di procedere legalmente possa in futuro disincentivare altri malintenzionati.