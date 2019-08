U&D, bufera su Raffaella Mennoia: Gianni Sperti scende in campo per fare chiarezza

Intorno a Raffaella Mennoia, in queste ore, si sta sollevando un gran polverone. A provocarlo è stato Mario Serpa che abbiamo conosciuto come corteggiatore – divenuto poi la scelta – di Claudio Sona, i due protagonisti del primo trono gay. In molti ricorderanno le polemiche che ci sono state quando Juan Fran Sierra aveva lanciato la bomba di un suo fidanzamento con Sona durante il trono di quest’ultimo.

Sembrava che tutto si fosse chiarito e anche tra Sona e Serpa fosse tornato il sereno, se nonché ultimamente la redazione di “Uomini e Donne” è stata avvistata con l’ex tronista e questo ha scatenato il dissenso di Serpa con duri attacchi social nei quali non si spiegava l’interesse della redazione per Sona, dopo quello che aveva ordito alle loro spalle, prendendosela anche con la Mennoia, autrice del programma, rea di averlo difeso.

Uomini e Donne, Gianni Sperti dice la sua sul caso Serpa-Mennoia

A scendere in campo per dire la sua ora arriva anche Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne ha scritto un post su Instagram dopo aver letto la frase di Serpa: “(A settembre il fortunato sarà Gianni o Jack) #pensavo #scagnozzi.). (…) Avete la faccia come il cu..o Io sono annoiato da tutte questa situazione che non ho creato IO“.

A questo punto Sperti, per onor del vero, ha voluto mettere in chiaro le cose secondo il suo punto di vista, ricordando che è stato proprio Mario Serpa a rimettersi insieme a Sona dopo tutto il clamore per la relazione con Serra, e affermare a chiare lettere di credere ancora in lui: “Gesto che mi spinse a decidere di smettere di seguirVi (entrambi) e di non rispondere più a chiamate e messaggi visto quello che dicevate a me l’uno dell’altro (fino a qualche giorno prima). Per non dimenticare”, precisa Sperti.



Queste dichiarazioni di Sperti sono arrivate in seguito ad una Istagram Story di Serpa nella quale consigliava di curare il proprio pubblico senza prese in giro e menzionando proprio Sperti: “(…) Alcun protagonisti che sono stati sulla cresta oggi raccattano qualche like a destra e a manca. La vita insegna!!! Per non dimenticare” e subito sotto il nome di Gianni Sperti, per non lasciare dubbi a chi fossero rivolte quelle affermazioni.

In tutto questo, manca ancora una voce: quella di Claudio Sona. Probabilmente il lungo braccio del web non è arrivato ancora a Formentera, dove si sta godendo le sue vacanze. Oppure, il primo tronista gay della storia di “Uomini e Donne” spegne ogni focosa tentazione di risposta nelle acque cristalline della deliziosa isola.