"U&D", Beatrice Valli svela per sbaglio se il suo terzo bebè sarà femmina o maschio

Si continua a parlare della fantastica coppia composta da Beatrice Valli e Marco Fantini; i ragazzi si sono conosciuti nel famoso dating show della Mediaset, “Uomini e donne” condotto come sempre dalla magistrale presentatrice Maria De Filippi. Col tempo i due hanno formato una coppia affiatata ed innamorata, forse la coppia più solida costruita davanti alle telecamere del programma succitato.

Qualche giorno fa Beatrice aveva annunciato al pubblico di essere incinta del suo terzo figlio, infatti Beatrice è già mamma dei suoi due bambini Bianca e Alessandro, di cui quest’ultimo è nato dalla sua precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Oggi Beatrice e Marco ci riprovano, e sembrano più felici che mai.

I due hanno preferito attendere qualche tempo prima di dare l’annuncio ufficiale circa la gravidanza, per cause puramente cautelative, visto che i primi mesi di gravidanza sono sempre i più delicati. Secondo quanto detto dai genitori, il piccolo dovrebbe nascere nel periodo primaverile dell’anno venturo.

In molti si sono chiesti che di che s***o fosse il bambino, ma nonostante la riservatezza della coppia, durante un intervista la Valli, involontariamente, si è lasciata sfuggire una frase che sembra svelare il sesso del nascituro. Infatti a tal proposito la donna afferma: “Come sapete preferirei un maschio però sappiamo già l’esito quindi nei prossimi mesi vi diremo. […] Lo abbiamo scoperto il 25 novembre quindi lo sappiamo già da un po’ però ancora non vi diremo nulla.“

Ovviamente questo lascia intuire che sia femmina, e che bisognerà attendere la prossima gravidanza per avere un maschietto, come tanto desidererebbe Marco. Inoltre Beatrice, che tanto desidera anche sposarsi con il suo amato compagno, rivela anche qualche interessante dettaglio sulla data orientativa del matrimonio.

Infatti afferma che il matrimonio è stato spostato per consentirne prima il parto, una ripresa fisica, e solo in seguito far avvenire il matrimonio, consentendo ai due di godersi pienamente quel giorno; a tal proposito infatti Beatrice afferma: “volevo sposarmi nel periodo di maggio ma a maggio nascerà lui o lei quindi abbiamo deciso di sposarlo e vi diremo poi quando. Ovviamente non troppo in là quindi sarà più o meno dopo l’estate”.