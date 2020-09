U&D, Beatrice Valli e le donne senza figli: il web si infuria e scoppia la polemica

Corteggiatrice del tronista Marco Fantini a “Uomini e Donne“, Beatrice Valli è stata la sua scelta e da allora i due – tra alti e bassi – non si sono più lasciati. La coppia ha 3 figli, uno dei quali Beatrice lo ha avuto da una precedente relazione e proprio l’argomento “prole” ha scatenato la furia del web.

In pratica la Valli ha risposto ad una domanda di una sua followers usando un esempio che non è stato digerito da alcuni. Beatrice è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram dove vanta un bel seguito – più di 2 milioni e 600 mila followers – cosa che le ha permesso di diventare una delle influencer italiane più seguite.

Uomini e Donne, Beatrice Valli e il commento sulle donne senza figli

Dicevamo, quindi, un commento scomodo che ha fatto torcere il naso a molti: una fan ha chiesto alla Valli se fosse faticosa la vita con 3 figli da accudire. A questo punto la sua risposta è stata: “Quando donne senza figli mi dicono: sono stanca, non oso immaginare con 3 figli cosa possano dire“, il tutto condito da faccine che ridono fino alle lacrime.

Non si sono fatti attendere i commenti degli internauti che hanno reputato questa risposta decisamente fuori luogo. Uno tra i tanti: “Grazie Bea Valli per averci ricordato che una donna ha diritto di essere stanca SOLO se ha dei figli (possibilmente almeno 3). Chi studia, lavora, si occupa della propria casa o qualsiasi altra cosa che non sia fare la mamma, ovviamente si riposa. Sceme noi, grazie davvero” il sarcasmo continua “Io ho lavorato in campagna raccogliendo frutta e verdura per otto ore al giorno sotto il sole, ma non ho figli quindi non posso lamentarmi”.

Altri ancora sono più taglienti, e le consigliano di pensare prima di dare fiato alla bocca. Insomma, sembra proprio che le parole della Valli abbiano urtato molto, ma fino a questo momento la ragazza è in silenzio stampa a riguardo. Intanto si sta preparando per il Festival del Cinema di Venezia dove, a breve, sfilerà sul red carpet come testimonial di famosi brand sempre accompagnata da Marco Fantini.