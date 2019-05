U&D, Barbara De Santi punge sul vivo Gemma Galgani: "Si consoli, io non sono mai andata al Maurizio Costanzo Show!"

I fan della trasmissione “Uomini e Donne over” sanno bene che tra Gemma Galgani e Barbara De Santi non è mai scorso buon sangue. Sono anni, ormai, che le due dame non riescono a trovare un punto di incontro e, puntualmente, se ne dicono di tutti i colori durante le puntate del programma di Maria De Filippi.

In questi giorni, il motivo del contendere sarebbe una foto che la De Santi ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che la ritrae con la padrona di casa, Maria De Filippi. Tutto questo è successo quando Barbara ha mostrato alla De Filippi la foto di Gemma con la maglia e la scritta “Non voglio mica la luna” postata su Instagram.

Uomini e Donne, Barbara De Santi attacca Gemma Galgani

La Galgani, di tutta risposta, ha sottolineato il fatto che la De Santi avesse pubblicato sul suo profilo un selfie con Maria e che avesse aggiunto la frase: “Vicino a Maria a braccia aperte”, commentando poo la cosa: “Così anche quello in eurovisione” e Barbara le ha risposto di essere orgogliosa di avere una foto con la De Filippi. A questo punto Gemma, in un motto di autocommiserazione, lamenta di non essere mai riuscita a farlo in 10 anni di presenza a Uomini e Donne.

La risposta della De Santi non tarda ad arrivare e, pubblicando lo spezzone della puntata con l’episodio appena raccontato, a sua volta commenta: “Sentite come sottolinea che lei in 10 anni non è mai riuscita a fare una foto con Maria!!!! Beh, se la può consolare io in 5 anni non sono mai andata al Maurizio Costanzo show, a Pomeriggio 5, a Verissimo, a Temptation Island, a Selfie…ho dimenticato qualcosa?“.

Non le manda a dire la De Santi e conclude facendo presente a Gemma che non ha nessun delirio di onnipotenza, anzi: “Comunque non ha capito che non è Maria a fare una foto con me, ma sono io a farla con lei! E ne sono onorata“. Vedremo se la questione finirà così o se Gemma deciderà di commentare di nuovo in trasmissione e mettere, come suo solito, i puntini sulle i.