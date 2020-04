U&D, Barbara De Santi lancia una frecciatina a Gemma Galgani

Barbara De Santi, tra le protagoniste indiscusse del parterre femminile di “Uomini e Donne”, è tornata a far parlare di sé grazie ad alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista rilasciata a “Uomini e Donne Magazine“, dove ha parlato anche della sua collega di parterre Gemma Galgani.

A causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, il celebre dating show di Maria De Filippi ha cambiato formula, abbandonando quindi la classica struttura dei due parterre – femminile e maschile – contrapposti. Nonostante ciò i protagonisti storici del programma continuano a far notizia ed aggiornare i propri fan anche grazie al magazine dedicato interamente a “Uomini e Donne”.

Barbara De Santi e la frecciatina a Gemma Galgani

Dame e cavalieri, se da un lato continuano ad appassionare il pubblico con le loro storie d’amore raccontate tramite i social o i media, dall’altro continuano a lanciarsi frecciatine, accuse e non mancano neanche i botta e risposta mediatici. Tra i momenti di maggiore conflitto avvenuti nella precedente formula di “Uomini e Donne” ci sono state le sfilate di dame e cavalieri, che hanno creato dissapori e fratture.

Sul punto si è espressa anche Barbara De Santi che a “Uomini e Donne Magazine” ha dichiarato: “Le sfilate di Uomini e Donne io non le prendo mai alla leggera, voglio essere sempre a tema ed evito di farla tanto per, perché non serve a niente, ma cerco sempre l’originalità e la musica adatta“.

Insomma per la professoressa bisogna mettere al bando la banalità, ed è per quello che la dama preferisce interpretare a modo suo i diversi temi di seduzione. Barbara ha tenuto a ricordare anche che: “L’outfit che ricordo con più affetto è quello della prima sfilata in assoluto del Trono Over“, dove sembra che lei e Gemma siano state le pioniere delle sfilate, unitamente ad altre dame che però sono poi uscite dal programma.

Prima che iniziassero le sfilate c’erano i balli, dove dame e cavalieri si travestivano, solo in un secondo momento sono subentrate quindi le sfilate, con l’implacabile giudizio di Anahi. Stando a quanto riferito da Barbara, i protagonisti dei rispettivi parterre in quel momento non sapevano bene di cosa si trattasse, tanto che Barbara si presentò con un completino leopardato, un coprispalle senza maniche peloso e nero, zoccoli leopardati, autoreggenti una su e una giù, coda laterale, insomma qualcosa assimilabile più al trash che all’eleganza.

La dama mantovana rivela: “Secondo me, la dama più a tema delle sfilate sono sempre io, mentre tra i cavalieri nell’ultima sfilata mi sono piaciuti soprattutto Fabio, Rosario e Sandro, ma ricordo Giuliano Giuliani che in passato mi ha sempre colpita per estro e creatività“. La De Santi ha aggiunto che ammira molto le dame che si mettono degli outfit attillatissimi, che le fanno sembrare delle sirene, poi la frecciatina finale dedicata alla Galgani: “Tra le tante credo che Gemma, però, si prenda un po troppo sul serio“.