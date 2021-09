U&D, Barbara De Santi ha la sua vendetta: "Gemma, la prossima volta ecco cosa ti devi rifare…"

Si dice che la vendetta sia un piatto che va servito freddo ed è proprio quello che ha fatto Barbara De Santi. L’ex dama di “Uomini e Donne” ha pazientemente aspettato il momento giusto e non ha esitato a inveire contro Gemma Galgani dopo gli interventi estetici di quest’ultima.

In molti, infatti, ricorderanno che quando la De Santi era seduta nel parterre femminile del dating show di Maria De Filippi, la Galgani a più riprese si è scagliata contro di lei accusandola di essere ricorsa alla chirurgia estetica e l’ha pesantemente criticata per questo, insinuando un ritocchino di Barbara al naso.

Uomini e Donne, Barbara De Santi commenta gli interventi estetici di Gemma Galgani

La De Santi ha sempre negato ed ora rompe il silenzio e si scaglia contro la dama torinese, pubblicando alcune Instagram Stories sul suo profilo social: “Io ricordo molto bene quando criticavi con acidità tutte per i rifacimenti vari compresa me per il mio naso!!!” esordisce Barbara, memore di tutte quelle volte in cui ha dovuto fronteggiare le pesanti accuse della Galgani, soprattutto durante le sfilate quando le due si trovavano a competere a suon di outfit.

Passa poi a elargire un consiglio alla sua nemica torinese: “Prossima volta rifatti tu il naso per averne uno che non hai mai avuto, a differenza mia che così era alla nascita e così è ora” e con questo la De Santi mette un punto alla questione, una volta per tutte.

Vedremo se Gemma deciderà di replicare a questa invettiva, magari proprio davanti alle telecamere di Canale 5, o se lascerà cadere nel vuoto queste insinuazioni. Al momento la De Santi non sembra intenzionata a ritornare nello studio di “Uomini e Donne“, anche se alla luce dei nuovi eventi potrebbe essere ricontatta e cambiare idea. Non ci resta che aspettare novità.