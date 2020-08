U&D, Aurora Tropea fa dichiarazioni shock sul cavaliere che frequentava: "Sono stata truffata"

Aurora Tropea è una new entry del dating show “Uomini e Donne” condotto e ideato da Maria De Filippi. La donna ha iniziato alcune conoscenze, ma al momento non sembra aver avuto fortuna con i cavalieri che ha deciso di frequentare, soprattutto con il protagonista di quella che lei definisce una truffa ai suoi danni.

La dama ha postato un video su Instagram con un lungo sfogo durante il quale ha spiegato la particolare vicenda di cui è stata protagonista. In pratica Aurora ha rivelato di essere stata vittima di una truffa in piena regola e l’autore di questo triste gesto – secondo le parole della Tropea – sarebbe stato il cavaliere che ha conosciuto nel programma di Canale 5, Giordano Martelli.

I due avevano deciso di frequentarsi, ma quando Aurora ha invitato Giordano a casa sua per una cena, l’uomo ha declinato l’invito per via di impegni familiari. Lo studio non ha preso bene queste motivazioni e alla fine gli ha fatto ammettere che la sua reticenza nasceva prima di tutto da problemi economici.

Ora la dama rivela che Giordano, proprio prendendo come pretesto questi problemi economici, le ha chiesto un prestito di 100 euro per fare un regalo a sua figlia. Fin qui nulla di strano, se nonché questi soldi non sono stati mai restituiti, nonostante Aurora li abbia chiesti indietro più e più volte.

Lo sfogo di Aurora Tropea

“Si è presentato al negozio con i bambini, perché è anche un padre di famiglia, dicendomi che era il compleanno della bambina e che non aveva neanche i soldi per farle il regalo. Io naturalmente da persona perbene, buona, faccio tanto volontariato, glieli ho dati veramente di cuore questi cento euro… Stiamo parlando di cento euro, non chissà che cosa, però io i soldi me li sudo, dalla mattina alla sera”.

Nella questione si è inserita anche Veronica Ursida, amica di Aurora e anche lei dama di “Uomini e Donne”, che lo sprona, attraverso messaggi, a restituire i soldi, ma senza successo. La Tropea è piena di rabbia al punto che passa ad insulti molto pesanti: “Fai poco lo splendido, io di te non ho paura, ladro, morto di fame!” e aggiunge di essere stata minacciata e presa in giro da Martinelli.