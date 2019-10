U&D: Armando si scaglia contro Ida e Riccardo

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono una delle coppie più amate e tormentate del trono over di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, in onda su canale 5 tutti i pomeriggi e condotto da Maria De Filippi, i due hanno dato vita ad una storia d’amore fatta di continui tira e molla che ancora oggi tiene banco.

Ida e Riccardo fin da subito si sono piaciuti, fidanzati ma poi continuamente ripresi e lasciati, hanno partecipato a “Temptation Island“, usciti insieme dalla trasmissione sono tornati a “Uomini e Donne” da separati, per poi riprendersi, lasciarsi, e riprendersi ancora una volta. Spesso Riccardo ha sofferto l’affetto che il pubblico ha da sempre nei confronti di Ida, e questo è stato motivo di lite continua.

Proprio quando i due sembravano aver messo definitivamente la parola fine alla loro storia d’amore ecco che la vicenda si arricchisce di un nuovo capitolo. Andando con ordine, durante la nuova stagione di “Uomini e Donne”, Ida separata da Riccardo, si avvicina al cavaliere Armando Incarnato. I due si frequentano, si incontrano a Roma e scatta anche un bacio.

Dopo il racconto dell’accaduto da parte di Ida e Armando, questo ha smosso in Riccardo qualcosa, tanto che il bel Guarnieri ha scritto una lettera alla Platano confessandole ancora una volta tutto il suo amore. Ida dal canto suo, durante l’ultima puntata andata in onda si è congedata da Riccardo, annunciandogli di non amarlo più. Stando però alle anticipazioni, sembrerebbe che durante la prossima settimana Ida abbia deciso di cambiare idea e dare una nuova possibilità a Riccardo.

La decisione ha scatenato non poche polemiche, soprattutto da parte di Armando che non crede per niente a questo ritorno di fiamma, infatti il cavaliere attraverso le pagine di “Uomini e Donne Magazine” ha espresso il suo parere, dichiarando: “Quando una persona ama non esce con un’altra e la bacia. La voglia, il bisogno di Ida di usarmi è andato oltre ciò che prova. Il suo piano perverso era quello di baciarmi per far tornare Riccardo“. Insomma Armando è rimasto molto deluso dal comportamento di Ida e si intuisce, chiaramente, quanto si sia sentito usato, non credendo al ritorno di fiamma tra i due.