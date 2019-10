U&D: Armando Incarnato usato da Ida Platano? La frecciatina al vetriolo non lascia dubbi

A “Uomini e Donne” succede tutto ed il contrario di tutto. Lo sanno bene Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i due protagonisti assoluti della scorsa stagione del Trono over, la cui storia d’amore ha appassionato il pubblico televisivo, che ha condiviso con loro lacrime ma anche la rinnovata felicità per il loro recente ritorno di fiamma.

Ad essere però per niente contento di questa riconciliazione è invece Armando Incarnato, che negli ultimi tempi si era molto avvicinato alla parrucchiera bresciana. In una recente Instagram story, Incarnato si è sfogato, dicendo la sua sulla nuova chance che si sono dati Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Armando Incarnato spara a zero contro Ida e Riccardo

Dopo alcuni chiarimenti avvenuti tra Ida e Armando nel corso dell’ultima puntata del Trono Over, Armando ha preferito continuare a dire la sua sui social, dove il cavaliere ha indirettamente attaccato la bresciana. Nel suo profilo Instagram, Incarnato ha condiviso una story dove lo si vede guardare la puntata del Trono Over, quindi commentare a modo suo quanto accaduto e detto.

“Blablabla… Ma ti riascolti?” – queste alcuni dei commenti di Armando per Ida, quindi chiosa dicendo: “Da oggi chiamatemi Cupido. Alla fine mi si è rivoltata pure contro. Fai del bene e dimenticalo“. Il cavaliere si è sentito quindi di aver fatto, anche solo indirettamente, del bene alla coppia che era destinata a tornare insieme.

Ma non è tutto, infatti Incarnato ha proseguito il suo commento con modo sarcastico, dicendo: “Non imparo mai, ve lo avevo detto… Non mi ha usato… Noooo. Contenti voi, contenti tutti” – per poi aggiungere una nuova frecciatina al veleno per Ida – “E per come sono stato trattato a questo punto ti dico: a lui stanno bene le … e a te pure. Indovinate un po’ tra i puntini cosa c’è? Ciaoneee“. Armando è stato protagonista di un nuovo battibecco con Barbara De Santi, che però ha ricevuto pure il dissenso del pubblico per i modi di fare e gli out out fatti ad Incarnato.