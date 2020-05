U&D, Armando Incarnato svela un retroscena privato e lancia una frecciatina

Armando Incarnato, tra i protagonisti del parterre maschile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne“ Trono over, è tornato a far parlare per una dichiarazione fatta tramite il suo profilo Instagram, dove ha parlato della sofferenza provata per la lontananza dalla figlia, che a causa delle misure di contenimento sociale non ha potuto incontrare per un lungo periodo.

Il cavaliere, che nella puntata del 4 maggio 2020 abbiamo rivisto in studio insieme ad altri storici protagonisti dei due parterre – come Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Veronica Ursida, Valentina Autiero e tanti altri – è apparso diverso, con una capigliatura poco curata che ha scatenato l’ironia dei social.

Armando Incarnato emoziona con la dedica per la figlia

Per il giovane napoletano i giorni di quarantena non sono stati certo facili, infatti il cavaliere è stato lontano dalla persona più importante per lui, la figlia Michelle. L’hairstylist napoletano è spesso al centro del gossip e delle critiche, ma nelle ultime ore ha sorpreso tutti con la sua rivelazione che ha spiazzato davvero i followers: “Sopra il mio cuore è inciso un nome“.

Considerato uno dei personaggi più spigolosi e ruvidi del trono over di “Uomini e Donne”, Incarnato ha colpito direttamente al cuore delle donne con la sua dichiarazione, mettendo così in mostra il suo lato più dolce. Poco prima della registrazione di una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, Incarnato ha pubblicato su Instagram uno scatto dove lo si vede nei camerini degli studi televisivi Elios, con indosso una camicia bianca non abbottonata del tutto, tanto da lasciare intravedere il suo petto perfettamente liscio.

Nello scatto il cavaliere indica con un dito la parte sinistro del suo petto, dove campeggia un tatuaggio: “Michelle”. Ed è proprio questa persona che gli è mancata di più durante la quarantena. A commento dello scatto delle parole che hanno intenerito ed emozionato: “Hai il cuore impegnato? Si e sopra vi è inciso un nome che ha lasciato tanta malinconia nei miei occhi” – quindi ha aggiunto con toni più caustici – “Il resto ad oggi era solo aria… e non mi sbagliavo!“.