U&D, Armando Incarnato sorprende per le parole su Gemma Galgani

Armando Incarnato, uno dei protagonisti indiscussi del dating show di Canale 5 Uomini e Donne Trono Over, è tornato alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al magazine dedicato interamente al programma condotto da Maria De Filippi, dove ha parlato delle dame del parterre femminile e anche di Gemma Galgani.

Il cavaliere napoletano nei mesi precedenti alla sospensione del programma causa Coronavirus è stato al centro di una bufera causata da alcuni sospetti circa una sua ipotetica relazione con una donna fuori dal programma. Una situazione che ha fatto scendere in campo anche Maria De Filippi, che ha voluto chiarire per bene la questione, allontanando così ogni possibile dubbio sulla trasparenza e correttezza della trasmissione, che lunedì 20 aprile tornerà in video con una nuova veste e location.

La rivelazione di Armando Incarnato su Gemma Galgani

Tra i personaggi interessanti lanciati da Uomini e Donne c’è sicuramente quello dell’imprenditore napoletano, che nel corso di una recente intervista ha svelato episodi del suo turbolento passato, così come commentato alcuni personaggi del parterre femminile che lo attirano di più. La voglia di innamorarsi non è certo svanita, nonostante le sue storie passate finite male.

Tra i momenti topici del Trono Over c’è sicuramente quello della sfilata, un momento molto atteso dal pubblico televisivo, che mette a dura prova dame e cavalieri, obbligati ad interpretare a loro modo i temi via via proposti, quindi mettersi in gioco e finire nel mezzo del fuoco incrociato dei voti di dame e cavalieri non sempre docili.

Sulle pagine di Uomini e Donne magazine Armando Incarnato ha raccontato come vive questi particolari momenti, in tal senso le sue parole: “Prepararsi per la sfilata è sempre emozionante ed entusiasmante, ma non ho grosse difficoltà nello scegliere l’outfit, in quanto cerco sempre di essere me stesso senza strafare“.

Nessun modello quindi per Armando, che preferisce proiettare se stesso in quello che è il tema richiesto. Il napoletano ritiene di aver sempre avuto un connubio perfetto tra outfit, musica e tema, ma nonostante ciò per alcune dame il giudizio è sempre molto basso, non trovando così gratitudine nel pensiero altrui, piuttosto solo in se stesso. Sfilare per Armando è una modalità per comunicare qualcosa di bello; una cosa però che non sempre è capita da chi ha di fronte perché fa finta di non capire o non comprende per niente.

Secondo Armando lo spirito che si vive tra i protagonisti di Uomini e Donne durante le sfilate è il più diverso, infatti ci sono persone che fanno della sfilata una ragione di vita, facendo così emergere il loro lato più agguerrito e competitivo che le porta poi a fare delle vere e proprie tragedie se non riescono a raggiungere le prime posizioni della classifica, come ad esempio Veronica.

Armando ha poi riservato delle belle parole per Gemma: “La dama che mi colpisce sempre di più durante le sfilate è Gemma: riesce a essere ogni volta in tema, gioiosa, allegra, solare e soprattutto la trovo ogni volta molto riconoscente nei confronti di chi, a prescindere del voto, ha espresso il proprio pensiero“. Forse non tutti i telespettatori e fan del programma sanno che Armando ha una figlia di nome Michelle, che è la sua ragion di vita.

Nel corso del programma è emerso che Armando si è separato dalla madre della bimba a causa di una relazione con un’altra donna, tunisina, per la quale il cavaliere perse letteralmente la testa. La relazione con questa donna è stata come un ciclone, difficile da gestire e da allontanare. Solo il tempo gli ha fatto aprire gli occhi su questa donna, che – a suo dire – era interessata solo al benessere che gli poteva garantire Armando.