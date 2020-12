U&D, Armando Incarnato e Ida Platano, riavvicinamento cercato: la confessione

L’ex dama del trono over di “Uomini e Donne“, Ida Platano, nonostante non faccia più parte della trasmissione continua comunque ad essere al centro dell’attenzione. Se il suo ormai ex grande amore Riccardo Guarnieri ha deciso di rimettersi in gioco, la Platano per il momento si gode le puntate da casa. Il percorso di Ida e Riccardo all’interno del talk show dei sentimenti, è stato molto turbolento.

Prima del loro ultimo riavvicinamento, la Platano aveva iniziato una frequentazione con il cavaliere Armando Incarnato. La loro conoscenza aveva spinto Guarnieri a guardarsi dentro e a riscoprirsi geloso di Armando e dunque ancora innamorato di Ida. Il bel tarantino per tale ragione tornò alla riscossa e dato che tra lui e la Platano c’era ancora un sentimento forte, i due decisero di riprovarci.

Riccardo chiuse la sua frequentazione con Roberta per tornare da Ida, mentre quest’ultima lasciò Armando proprio per concedersi una nuova opportunità col suo grande amore Guarnieri. Adesso che le cose tra la Platano e Riccardo non sono andate a buon fine, Incarnato ha confessato di aver tentato un riavvicinamento proprio con la dama bresciana.

Intervistato dal magazine di “Uomini e Donne”, il cavaliere ha ammesso che questa estate ha provato a risentire Ida, dopo aver scoperto della fine della sua storia con Riccardo. Incarnato ha tentato un riavvicinamento, ma ha smesso di sentire la Platano quando lei gli ha detto che apprezzava il suo interessamento, ma poiché si trovava in situazione difficile non le sembrava il caso di continuare.

Da quel momento Armando ha fatto un passo indietro, smettendo di cercarla e farlo adesso, a detta sua, sarebbe “poco carino e irrispettoso nei suoi confronti“. Il cavaliere preferisce rispettare il momento che sta vivendo la bresciana e per tale ragione non la contatterà più. Forse però, se Ida dovesse decidere di rimettersi in gioco nel parterre femminile, Armando un pensierino lo farebbe.