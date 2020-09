U&D, Armando Incarnato attaccato da Karina Cascella: "Ma chi ti piglia"

Partenza col botto per Armando Incarnato. Non è trascorso nemmeno un mese dall’inizio del dating show più famoso d’Italia “Uomini e Donne”, che già sono iniziati i litigi, i pettegolezzi e i dissapori tra i partecipanti della trasmissione. Ancora una volta, a fare da protagonista sembra proprio Armando che, con il suo temperamento e il suo carattere, riesce sempre a trovare un modo per far parlare di sé.

In effetti tutte le puntate con il cavaliere sono sempre ben movimentate, anche nelle edizioni passate Armando aveva alimentato vari fuochi e scontri, anche molto accesi. Durante la puntata Maria chiama Incarnato al centro dello studio, dandogli parola, raccontando la sua breve (brevissima, forse mai iniziata) frequentazione con Claudia.

Dopo il primo approccio dove i due hanno avuto modo di scambiarsi i numeri di telefono, in seguito sembra che qualcosa sia cambiato, almeno dal canto di Claudia. Cosa ha spinto la ragazza a perdere interesse verso Armando? Pare che di fatto lei non avesse particolarmente gradito alcune esternazioni fatte dal cavaliere durante le registrazioni passate.

Arrivato poi il momento di una prima esterna tra i due, Claudia ha preferito trascorrere una piacevole serata con amiche, piuttosto che uscire con Armando. Ovviamente la cosa non è stata particolarmente gradita da Incarnato, lasciando intuire che Claudia non avesse ben compreso il fine ultimo del programma, ovvero quello di trovare un compagno e non delle amiche, alla fine del percorso.

Gli animi hanno iniziato a surriscaldarsi, tanto che i due hanno anche alzato un po’ la voce; pare che questo atteggiamento del cavaliere, non sia stato particolarmente gradito dal pubblico da casa, e nel coro di coloro che recriminano i comportamenti di Armando, rientra anche il nome di Karina Cascella.

La ragazza, senza mezzi termini, pubblica una storia con scritto: “Ma solo io non lo sopporto? Mamma mia che cantilena che fa. E registra le chiamate, e sa i fatti di tutto e di tutti. Ma te credo che non trovi una donna… Ma chi ti piglia“. Conoscendo il carattere del cavaliere, la probabilità di una risposta è davvero alta, non resta che attendere quindi nuovi aggiornamenti sulla vicenda tra Karina e Armando.