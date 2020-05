U&D, Armando e Veronica: messaggi subliminali post puntata

Armando Incarnato e Veronica Ursida, rispettivamente cavaliere e dama del Trono over, continuano a catalizzare l’attenzione e l’interesse dei telespettatori di “Uomini e Donne“, nonostante i due non si stiano più frequentando e la romana abbia scelto di frequentare Giovanni. Nel corso delle ultime puntate del popolare dating show condotto da Maria De Filippi, la querelle tra i due sembra destinata a proseguire sui social, dove non sono mancate nuove frecciatine e messaggi subliminali.

Le divergenze e le accuse tra Armando e Veronica sono iniziate quando la dama ha ammesso di vivere qualche difficoltà con il nuovo corteggiatore, mostrando delle incertezze sul futuro con Giovanni. Il cavaliere non ha celato una certa inquietudine in seguito alle parole della Ursida, anche in considerazione del fatto che la stessa non avrebbe mai fatto prima riferimento a queste sue incertezze.

I messaggi sui social

Per l’opinionista Gianni Sperti c’è poca credibilità sia in Giovanni che in Veronica, che cercano solo visibilità, a suo dire, raccontando in ogni puntata i loro dubbi reciproci. Ma ad alimentare le polemiche c’ha pensato anche Armando Incarnato. Il giovane parrucchiere napoletano ha detto che Giovanni mentre balla con la Ursida lancia sguardi a Roberta Di Padua.

Forse i due vogliono far ingelosire o farsi notare dalle persone che ormai non frequentano più? Dopo aver appreso che Armando ha fatto un piacere a Veronica non rivelando che la dama ha rivisto un suo ex, è scoppiato il caos in studio e tra il napoletano e la Ursida sono volate parole grosse.

La loro lite in studio sembra però non essere cessata, infatti nelle ultime ore Armando Incarnato ha pubblicato un post che ha alimentato ancora di più la polemica; nel post si legge: “La notte porta consiglio, specialmente per chi è solo. Il domani è un nuovo giorno, forse non migliore ma senz’altro diverso“.

A poche ore di distanza è comparso sui social anche un post di Veronica, in cui si legge: “Ogni tanto un po’ di sana follia ci sta in ognuno di noi” – per poi aggiungere – “Penso sempre che la follia positiva sia costruttiva e aiuti a mantenere viva la nostra anima“. La dama ha però tenuto a precisare che fa riferimento solo alla follia costruttiva e non distruttiva.